US-Inflation und Verbraucherausgaben ließen im Dezember nach, wie neue Zahlen zeigen

Der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator ging im Dezember weiter zurück, und die Verbraucherausgaben gingen zurück – der jüngste Beweis dafür, dass die Reihe von Zinserhöhungen der US-Notenbank die Wirtschaft bremst.

Der Bericht vom Freitag des Handelsministeriums zeigte, dass die Preise im letzten Monat gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent gestiegen sind, verglichen mit einem Anstieg von 5,5 Prozent im Jahresvergleich im November. Es war der dritte Sturz in Folge.

Die Verbraucherausgaben fielen von November bis Dezember um 0,2 Prozent und wurden nach unten revidiert, um einen Rückgang von 0,1 Prozent von Oktober bis November zu zeigen. Die Weihnachtsumsätze des letzten Jahres verliefen für viele Einzelhändler schleppend, und die Gesamtausgabenzahlen für die letzten beiden Monate des Jahres 2022 waren die schwächsten seit zwei Jahren.

Der Rückgang der Verbraucherausgaben wird wahrscheinlich von den Fed-Beamten begrüßt, die versuchen, die Wirtschaft abzukühlen, indem sie die Kreditvergabe immer teurer machen. Dennoch stimmt der Rückgang der Inflation im Jahresvergleich mit dem Ausblick der Fed überein und dürfte die Erwartungen, dass die Zentralbank ihren Leitzins nächste Woche um einen Viertelpunkt anheben wird, nicht ändern.

Auf Monatsbasis stieg die Inflation von November bis Dezember den zweiten Monat in Folge nur um 0,1 Prozent. Die Energiepreise stürzten um 5,1 Prozent ab, und auch die Warenkosten gingen insgesamt zurück.

„Core“-Preise, die schwankende Lebensmittel- und Energiekosten ausschließen, stiegen von November bis Dezember um 0,3 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent. Der Wert im Jahresvergleich ging von 4,7 Prozent im November zurück, liegt aber immer noch deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Fed.

Nicht die „offizielle“ Inflationszahl

Die Zahlen vom Freitag sind getrennt von den bekannteren Inflationsdaten, die aus dem Verbraucherpreisindex stammen. Der CPI, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, hat ebenfalls eine stetige Verlangsamung gezeigt.

Die Fed versucht, die Ausgaben, das Wachstum und die steigenden Preise, die die Nation seit fast zwei Jahren heimsuchen, zu bremsen. Sein Leitzins, der viele Verbraucher- und Geschäftskredite betrifft, liegt jetzt in einer Spanne von 4,25 Prozent bis 4,5 Prozent, gegenüber nahezu null im vergangenen März. Obwohl sich die Inflation verlangsamt hat, glauben die meisten Ökonomen, dass die harte Medizin der Fed die Wirtschaft irgendwann in diesem Jahr in eine Rezession treiben wird.

UHR | Ein Drittel der Welt wird dieses Jahr voraussichtlich in eine Rezession kippen: Ein Drittel der Weltwirtschaft geht dieses Jahr in eine Rezession: IWF Der Internationale Währungsfonds warnt davor, dass bis zu einem Drittel der Weltwirtschaft im Jahr 2023 von einer regelrechten Rezession bedroht ist, weil die drei größten Volkswirtschaften, die USA, die EU und China, sich alle gleichzeitig verlangsamen.

Die Fed befindet sich in einer zunehmend heiklen Lage. Der Vorsitzende Jerome Powell hat betont, dass die Zentralbank plant, ihren Leitzins weiter zu erhöhen und möglicherweise bis Ende des Jahres hoch zu halten. Diese Politik könnte jedoch unhaltbar werden, wenn eine scharfe Rezession eintritt.

Die Daten vom Freitag könnten die Besorgnis verstärken, dass der Hauptantrieb der Wirtschaft, die Bereitschaft der amerikanischen Verbraucher, weiterhin frei Geld auszugeben, unter dem Gewicht höherer Preise und Zinssätze zu brechen beginnt.

Am Donnerstag berichtete die Regierung, dass die Wirtschaft in den letzten drei Monaten des letzten Jahres in einem gesunden Tempo gewachsen sei, wobei ein Großteil der Expansion jedoch auf einmalige Faktoren zurückzuführen sei: Unternehmen hätten ihre erschöpften Lagerbestände wieder aufgefüllt, als sich die Lieferkette und der Handel der Nation entwirrten Defizit schrumpfte.

Im Gegensatz dazu schwächten sich die Verbraucherausgaben im Oktober-Dezember-Quartal insgesamt gegenüber dem Vorquartal ab, und die Unternehmensinvestitionen gingen stark zurück. Insgesamt expandierte die Wirtschaft im Oktober-Dezember-Quartal mit einer Jahresrate von 2,9 Prozent, was einem leichten Rückgang gegenüber 3,2 Prozent im Vorquartal entspricht.

Wenn die Verbraucher weniger bereit sind, ihre Ausgaben zu erhöhen, werden die Gewinnspannen der Unternehmen schrumpfen und viele könnten ihre Ausgaben senken. Dieser Trend könnte schließlich zu Entlassungswellen führen. Ökonomen der Bank of America prognostizieren, dass die Wirtschaft in den ersten drei Monaten dieses Jahres leicht wächst – in den folgenden drei Quartalen dann aber schrumpft.

Sparsamere Verbraucher würden die Wirtschaft in eine Rezession zu treiben drohen. Aber sie können auch helfen, die Inflation zu reduzieren. Unternehmen können die Preise nicht weiter erhöhen, wenn die Amerikaner die höheren Kosten nicht bezahlen.

Letzte Woche hieß es im beigefarbenen Buch der Federal Reserve, einer Sammlung anekdotischer Berichte von Unternehmen aus dem ganzen Land: „Viele Einzelhändler stellten erhöhte Schwierigkeiten bei der Weitergabe von Kostenerhöhungen fest, was auf eine größere Preissensibilität der Verbraucher hindeutet.“

Eine Reihe großer Unternehmen, hauptsächlich im Technologiesektor, haben in den letzten Monaten umfassende Entlassungen angekündigt, was die Befürchtung schürt, dass eine Rezession bevorstehen könnte. Aber diese Stellenstreichungen haben noch nicht ausgereicht, um die Arbeitslosenquote zu erhöhen, die auf einem halben Jahrhunderttief verharrt.

Tatsächlich ist die Zahl der Personen, die Arbeitslosengeld beantragen – ein Indikator für Entlassungen – letzte Woche auf 186.000 gesunken, ein historisch sehr niedriges Niveau. Und Walmart, der größte Arbeitgeber des Landes, sagte, er werde seinen Mindestlohn von 12 US-Dollar auf 14 US-Dollar pro Stunde anheben, um Arbeitnehmer zu halten und anzuziehen.