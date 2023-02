US-Helfer bei der Evakuierung von Zivilisten in Bakhmut, Ukraine, getötet – POLITICO

KIEW – Pete Reed, ein amerikanischer freiwilliger Sanitäter und Gründer der NGO Global Response Medicine, wurde getötet, als er bei der Evakuierung von Zivilisten in der ostukrainischen Stadt Bakhmut half.

Reed, ein ehemaliger US-Marine, starb am Donnerstag in der belagerten Stadt in der Region Donezk des Landes, teilte GRM am späten Freitag mit.

„Im Januar trat Pete von GRM zurück, um mit Global Outreach Doctors auf ihrer Ukraine-Mission zusammenzuarbeiten, und wurde getötet, als er Hilfe leistete“, sagte die NGO. „Pete war das Fundament von GRM und diente 4 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender“, hieß es.

Bakhmut war einer der wichtigsten Brennpunkte während der russischen Invasion in der Ukraine. Bei den anhaltenden Versuchen, die Stadt zu erobern, hat Moskau in einer Taktik, die den Namen „Fleischwellen“ erhalten hat, Tausende von Truppen auf die ukrainischen Stellungen in Bachmut geworfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte die Stadt im Dezember und nannte sie den „heißesten Ort“ des Krieges.

„Pete war erst 33 Jahre alt, lebte aber ein Leben im Dienst anderer, zuerst als ausgezeichneter US-Marine und dann in der humanitären Hilfe“, sagte GRM. „Wir unterstützen Petes Familie, Freunde und Kollegen in dieser verheerenden Zeit voll und ganz.“

Global Outreach Doctors bestätigte auch den Tod von Reed, dem Landesdirektor der Organisation für die Ukraine. „Pete half aktiv bei der Evakuierung ukrainischer Zivilisten, als sein Evakuierungsfahrzeug am 2. Februar in Bakhmut, Ukraine, von einer gemeldeten Rakete getroffen wurde“, sagte die Gruppe in einer Erklärung.

Reeds Frau, Alex Kay Potter, schrieb auf Instagram, dass ihr Mann offenbar gestorben sei, um das Leben eines anderen Teammitglieds zu retten, berichtete CNN. „Er evakuierte Zivilisten und kümmerte sich um die Verwundeten, als sein Krankenwagen beschossen wurde“, sagte ihr Posten laut dem CNN-Bericht.

„Pete Reed, ein freiwilliger Sanitäter, wurde gestern in Bakhmut, Ukraine, durch Beschuss getötet, als er versuchte, Zivilisten zu evakuieren. Einer der selbstlosesten Menschen, die ich je getroffen habe“, Dokumentarfotograf Cengiz Yar schrieb in einem Tweet.

Am selben Tag, an dem Reed getötet wurde, wurden zwei weitere freiwillige ausländische Ärzte bei einem Bombenanschlag in Bakhmut verletzt. Die Sanitäter – die Norweger Sander Sørsveen Trelvik und Simon Johnsen – arbeiteten für Frontline Doctors. Sie wurden zur Operation in ein Krankenhaus in Dnipro gebracht.

Sie erholen sich beide und bereiten sich darauf vor, am Dienstag nach Norwegen zurückzukehren, schrieb Grethe Sørsveen, Sanders Mutter, auf Facebook.