US-Gesetzgeber wollen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate bestrafen — RT World News

Drei Mitglieder des US-Kongresses haben als Reaktion auf ihre Entscheidung, die Ölförderung zu drosseln, einen Gesetzentwurf zum Abzug von Truppen und Raketenabwehrsystemen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebracht.

Die OPEC+, eine Gruppe von Öl produzierenden Ländern, hat sich am Mittwoch darauf geeinigt, die Produktion um 2 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, was 2 % des weltweiten Angebots entspricht.

Die Entscheidung wurde getroffen, als westliche Nationen weiterhin versuchen, Russlands Ölhandel im Rahmen der Sanktionen im Ukraine-Konflikt einzudämmen, während sie gleichzeitig mit steigenden Energiepreisen im Inland zu kämpfen haben.

„Die drastische Kürzung der Ölförderung durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ist trotz der Annäherungsversuche von Präsident Biden an beide Länder in den letzten Monaten ein feindseliger Akt gegen die Vereinigten Staaten und ein klares Signal, dass sie sich entschieden haben, sich in seinem Krieg gegen die Ukraine auf die Seite Russlands zu stellen.“ Das teilten die Demokraten Sean Casten, Tom Malinowski und Susan Wild am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Beide Länder verlassen sich seit langem auf eine amerikanische Militärpräsenz im Golf, um ihre Sicherheit und ihre Ölfelder zu schützen. Wir sehen keinen Grund, warum amerikanische Truppen und Auftragnehmer diesen Dienst weiterhin Ländern anbieten sollten, die aktiv gegen uns arbeiten. Wenn Saudi-Arabien und die VAE Putin helfen wollen, sollten sie sich zu ihrer Verteidigung an ihn wenden.

Die drei Demokraten argumentierten mit der Ankurbelung der Ölpreise durch die OPEC+ „scheint darauf ausgelegt zu sein, Russlands Ölexporteinnahmen zu steigern.“ Sie forderten die Golfstaaten auf, sich zu zeigen „größere Bereitschaft“ mit den USA zusammenzuarbeiten „die Niederlage der russischen Aggression in der Ukraine“ wenn sie gute Beziehungen zu Washington unterhalten wollen.









Nach Angaben des Weißen Hauses war es Präsident Joe Biden „Enttäuscht von der kurzsichtigen Entscheidung“ der OPEC+.

Die Organisation vereint die Mehrheit der ölreichen Länder der Welt, darunter die arabischen Staaten des Nahen Ostens, Iran, Russland, Nigeria, Venezuela und Malaysia.

Der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman hat die Anschuldigungen zurückgewiesen, die Ölpreise inmitten der Energiekrise zu einer Waffe gemacht zu haben.

Der amerikanische Gesetzgeber stellte fest, dass rund 3.000 US-Truppen in Saudi-Arabien und 2.000 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationiert sind, sowie F-35-Düsenjäger und „Andere Waffensysteme“ betrieben von amerikanischem Personal. Riad und Abu Dhabi gehören zu den traditionellen wichtigsten Verbündeten Washingtons im Nahen Osten.

Das US-Außenministerium genehmigte im August den möglichen Verkauf von THAAD-Abfangraketen (Terminal High Altitude Area Defense) an die Vereinigten Arabischen Emirate und MIM-104 Patriot-Flugabwehrraketensystemen an Saudi-Arabien.