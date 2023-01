US-Gesetzgeber drängen darauf, den Ölboss von führenden COP28-Klimagesprächen zu entfernen – POLITICO

Eine Gruppe von US-Gesetzgebern möchte, dass die Biden-Regierung die Vereinigten Arabischen Emirate auffordert, den Chef der Ölgesellschaft zu entfernen, den das Land ausgewählt hat, um die nächsten UN-Klimagespräche zu leiten – oder zumindest „Zusicherungen einzuholen“, dass die VAE einen ehrgeizigen COP28-Gipfel fördern werden.

In einem Brief an den Sonderbeauftragten des Präsidenten für Klimafragen, John Kerry, forderten 27 Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats ihn auf, die VAE zu „drängen“, die Ernennung des VAE-Ministers für Industrie und Spitzentechnologie, Sultan Ahmed Al Jaber, zurückzuziehen, der auch CEO von ist die Abu Dhabi National Oil Company, um die COP28-Gespräche zu leiten, die am 30. November in Dubai beginnen. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Ölproduzenten.

„Die Ernennung eines leitenden Angestellten einer Ölgesellschaft zum Leiter der COP 28 stellt ein Risiko für den Verhandlungsprozess sowie für die gesamte Konferenz selbst dar“, heißt es in der Notiz, die POLITICO exklusiv zur Verfügung gestellt wurde.

„Um sicherzustellen, dass die COP 28 ein seriöser und produktiver Klimagipfel wird, sollten die Vereinigten Staaten unserer Meinung nach die Vereinigten Arabischen Emirate auffordern, eine andere Führung für die COP 28 zu benennen oder zumindest Zusicherungen einzuholen, dass sie eine ehrgeizige COP 28 fördern werden an der 1,5-Grad-Grenze ausgerichtet“, fügte der Gesetzgeber hinzu.

Kerry – zusammen mit anderen Klimadiplomaten, darunter Frans Timmermans von der EU – hat die Ernennung von Al Jaber in den letzten Wochen wiederholt verteidigt und ihn in einem Interview mit der Associated Press als „hervorragende Wahl“ bezeichnet. Kerry sagte auch, dass ADNOC die Notwendigkeit verstehe, sein Geschäft weg von fossilen Brennstoffen zu verlagern. Kerrys Büro war nicht sofort verfügbar, um den Brief zu kommentieren.

Ein COP28-Sprecher, der den Brief nicht gesehen hatte, verteidigte Al Jabers Bilanz „als Diplomat, Minister und Wirtschaftsführer in der Energie- und erneuerbaren Industrie“. Sie hoben seine Rolle als Gründer des Unternehmens für erneuerbare Energien Masdar hervor und nannten es „eines der weltweit größten Unternehmen für erneuerbare Energien mit Investitionen in saubere Energie in über 40 Ländern“.

„Seine Erfahrung versetzt ihn in die einzigartige Lage, sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor zusammenzubringen, um pragmatische Lösungen zur Erreichung der Ziele und Bestrebungen des Pariser Klimaabkommens herbeizuführen“, sagte der Sprecher.

Aber die US-Gesetzgeber verwiesen auf die lange Geschichte der Einmischung der Industrie für fossile Brennstoffe in die Klimaverhandlungen.

„Einen Vorkämpfer für fossile Brennstoffe an der Spitze der wichtigsten Klimaverhandlungen der Welt zu haben, wäre, als ob der CEO eines Zigarettenkonglomerats für die globale Tabakpolitik verantwortlich wäre. Es besteht die Gefahr, dass das Wesen dessen, was erreicht werden soll, untergraben wird“, schrieben sie.