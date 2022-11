US-Gesetzgeber an ausländische Verbündete: Halbzeitergebnisse zeigen, dass unsere Demokratie sicher ist

Es waren nicht nur demokratische Kandidaten, die siegreich waren, nachdem sie sich gegen diejenigen gestellt hatten, die fälschlicherweise behaupteten, Trump habe 2020 gewonnen. Der georgische Außenminister Brad Raffensperger, ein Republikaner, der Trumps Bemühungen zurückschlug, die Wahlergebnisse in seinem Bundesstaat zu kippen, gewann Wiederwahl problemlos. Senator Pat Toomey (R-Pa.), der in den Ruhestand geht, sagte, er habe nicht für den Gouverneurskandidaten seiner Partei, Doug Mastriano, gestimmt, der der Architekt eines gescheiterten Versuchs war, den Sieg von Präsident Joe Biden dort rückgängig zu machen.

„Die ganze Welt hat einen Versuch eines bewaffneten Mobs gesehen, der von einem gescheiterten Präsidentschaftskandidaten angestiftet wurde und versuchte, unser Kapitol zu stürmen. Es gab sowohl ernste Besorgnis als auch ein bisschen: ‚Also bist du doch nicht so perfekt.’“ Senator Chris Coons (D-Del.)

Auch andere Republikaner haben die Schnauze voll von Trumps Einfluss in der GOP und seiner Weigerung, seine falschen Behauptungen fallen zu lassen, dass ihm die Wahlen 2020 gestohlen worden seien.

„Es war nur eine Lektion, dass die Amerikaner klüger sind und es nicht zu schätzen wissen, wenn die Leute versuchen, das einfach zu beschönigen“, sagte Sen. Mike Rounds (RS.D.), der seine eigene Staubwolke hatte mit Trump Anfang dieses Jahres, nachdem er die fortgesetzte Beharrlichkeit des ehemaligen Präsidenten – ohne Beweise – zurückgewiesen hatte, dass es weit verbreiteten Betrug gab.

Rounds sagte, die Verluste dieser Kandidaten seien nicht unbedingt eine Billigung der Kongressagenda der Demokraten, sondern „hatten mehr mit einer schlechten Kandidatenauswahl und dem Versagen einiger Kandidaten zu tun, den Mut aufzubringen, ihren Anhängern öffentlich zu sagen, dass es dafür keine Beweise gibt das Ergebnis der Wahl verändert hätte.“

In Bundesstaaten wie Nevada, Arizona und Michigan haben Wahlverweigerer ihre Bewerbungen für landesweite Schlüsselämter wie Gouverneur und Außenminister verloren, eine Rolle, die häufig die Verwaltung von Wahlen regelt. Insbesondere Demokraten sagten, es sei auch eine Bestätigung von Bidens Entscheidung, sich in den letzten Tagen der Kampagne 2022 auf die Förderung der Demokratie zu konzentrieren, trotz der Kritik, dass er seine Schlussbotschaft auf Wirtschaft und Inflation hätte konzentrieren sollen.

„Ich bereitete mich darauf vor, die Rennen des Außenministers und der Gouverneure in vier oder fünf Bundesstaaten zu verlieren, und das wurde zu einer strukturellen Belastung für die Wahlen 2024“, sagte Senator Chris Coons (D-Del.), ein Top-Vertrauter von Biden, in einem Interview . „Wieder einmal, ein Mann mit 50 Jahren Wahlerfahrung … hat den Moment tatsächlich besser gelesen als die Kommentatoren oder diejenigen, die grundsätzlich nicht erkannt haben, dass die amerikanische Wählerschaft verstanden und klar gesehen hat, dass … etwas Grundlegenderes vor sich ging.“

Kongressdelegationen geben Gesetzgebern die seltene Gelegenheit, direkt mit ihren Kollegen in verbündeten Nationen in Kontakt zu treten, während sie Gesetze erarbeiten und die US-Außenpolitik steuern helfen. Aber in vielen Fällen finden sich Gesetzgeber auf der Empfängerseite unangenehmer Interaktionen wieder, wie als Coons sich im Sommer mit Beamten in Afrika trafen, die anboten, Wahlbeobachter für die Zwischenwahlen in die USA zu schicken – ein Gespräch, das normalerweise umgekehrt stattfindet.

„Ich konnte nichts anderes sagen als ‚Ich schätze das Angebot.‘ Weil die ganze Welt einen Versuch eines bewaffneten Mobs gesehen hat, der von einem gescheiterten Präsidentschaftskandidaten angestiftet wurde und versuchte, unser Kapitol zu stürmen“, sagte Coons und bezog sich auf den Angriff vom 6. Januar auf das Kapitol. „Es gab sowohl große Besorgnis als auch ein bisschen ‚Also bist du doch nicht so perfekt‘.“

Das Halifax-Forum war im Kern ein Versuch, sich hinter die Ukraine zu stellen, da ihre Demokratie von Russland angegriffen wird. Deshalb sahen die Gesetzgeber die Unbeliebtheit der Wahlverweigerer im eigenen Land als Verstärkung ihrer Bemühungen, die Demokratie zu unterstützen und zu fördern.

Mitglieder der Delegation – die größte Gruppe von Gesetzgebern, die in jüngster Zeit an der Konferenz teilgenommen haben – unterstrichen die tiefe parteiübergreifende Unterstützung für die weitere Hilfe für Kiew. Sie spielten auch den Widerstand gegen die Hilfe für die Ukraine herunter, da sie sich auf Randelemente des Capitol Hill beschränke. Viele dieser Gesetzgeber sind auch lautstarke Unterstützer von Trump und seinen falschen Behauptungen über die Wahlen 2020.

Senatorin Jacky Rosen (D-Nev.), die ihre erste Reise nach Halifax unternahm, sagte, die Zwischenergebnisse von 2022 seien eine Ablehnung „einer extremen Liste von Wahlleugnern“, darunter mehrere in ihrem Heimatstaat, in dem rechtsextreme Wahlen stattfanden Leugner wurde im Außenministerrennen besiegt.

Die Wähler „wollen nicht die Beschwerde einer Person vor Gericht bringen“, sagte Rosen in einem Interview und bezog sich dabei auf Trump. „Deshalb haben Sie gesehen, wie Nevada die Mehrheit im Senat der Vereinigten Staaten lieferte.“

Nach der mittelfristigen Ablehnung vieler Kandidaten, die er bei den GOP-Vorwahlen befürwortete, spaltet Trumps Entscheidung, letzte Woche ein weiteres Angebot des Weißen Hauses zu starten, die Republikaner. Die GOP erkämpfte sich auch eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus und wird dort im nächsten Jahr die Tagesordnung festlegen und damit zwei Jahre der demokratischen Kontrolle des Kongresses und des Weißen Hauses beenden.

Viele Gesetzgeber sahen die Halbzeit als Kurskorrektur, auch wenn auf dem Capitol Hill – insbesondere in der unteren Kammer – Fragen über die Bereitschaft der Republikaner schwirren, weiterhin militärische und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine zu unterstützen.

„Das Gefühl ist, dass die Leute sehr erleichtert sind – so erleichtert wie ich. Und mir gefielen nicht alle Ergebnisse“, sagte Rep. Jason Crow (D-Colo.). „Aber es gab keinen Zweifel, dass die Botschaft der Wähler vor einigen Wochen lautete, dass sie sich nicht mit der großen Lüge, Wahlleugnern und Extremismus abfinden werden.“

„Sicherlich zeigt diese Wahl ein Element der Selbstkorrektur, einen Rückschlag in Richtung Mäßigung, hin zu guter Regierungsführung“, fügte er hinzu. „Die Welt hat es gesehen, und es war eine Erleichterung.“