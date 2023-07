Ein US-Berufungsgericht hat am Freitag vorübergehend einen Beschluss eines Untergerichts blockiert, der die Kommunikation von Beamten der Regierung von Präsident Joe Biden mit Social-Media-Unternehmen einschränkt.

Mit dem Urteil des 5. US-Berufungsgerichts in New Orleans wurde ein Beschluss des US-Bezirksrichters Terry Doughty in Monroe, Louisiana, ausgesetzt, der feststellte, dass die Bemühungen der Beamten, die Verbreitung von Beiträgen zu begrenzen, die sie als Fehlinformationen betrachteten, das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzten.

Das Justizministerium legte gegen seine Anordnung Berufung ein.

Das Urteil vom Freitag bedeutet, dass Bidens Regierung bis zur Prüfung der Berufung nicht an Doughtys Anordnung gebunden ist. Das 5. Bezirksgericht sagte, die Sache werde so bald wie möglich von einem Gremium aus drei Richtern verhandelt.

Das Gremium wird während der Beratungen entscheiden, ob die Anordnung auf Eis gelegt wird oder ob sie in Kraft treten kann.

Was war Doughtys Befehl?

Unterdessen muss Doughty noch eine endgültige Entscheidung über eine Klage treffen, die die Generalstaatsanwälte von Louisiana und Missouri im Jahr 2022 eingereicht haben.

Sie behaupteten, die US-Regierung sei zu weit gegangen, als sie Social-Media-Unternehmen dazu ermutigte, sich mit Beiträgen zu befassen, die entweder zur Impfzurückhaltung während der COVID-19-Pandemie oder zum Scheitern der Wahlen beigetragen hätten.

Dabei argumentierten sie, dass die US-Regierung möglicherweise gegen die Klausel zur freien Meinungsäußerung im ersten Verfassungszusatz verstoßen habe.

Zu den in der Klage genannten Unternehmen gehören der Facebook-Inhaber Meta, der Twitter-Inhaber und der YouTube-Inhaber Alphabet.

Die Biden-Regierung argumentierte, dass die Anordnung „schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Gewaltenteilung aufwirft“ und fügte hinzu, dass sie der Judikative die „unhaltbare Position einräumte, die Kommunikation der Exekutive zu überwachen“.

sdi/lo (Reuters, AP)