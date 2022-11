US-Geheimdienstbericht verunglimpft wichtigen Verbündeten – WaPo — RT World News

Ein geheimer Bericht deutet darauf hin, dass die VAE die Außenpolitik Washingtons durch „legale und illegale Exploits“ manipuliert haben.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, wohl einer der vertrauenswürdigsten arabischen Verbündeten Washingtons, haben die US-Außenpolitik ausgetrickst, indem sie sich mit legalen und illegalen Taktiken in das amerikanische politische System eingemischt haben, haben Geheimdienstbeamte Berichten zufolge in einem geheimen Bericht behauptet.

Die fraglichen Aktivitäten erstreckten sich über mehrere US-Regierungen und wurden ausgenutzt „Schwachstellen“ im amerikanischen System, einschließlich der Abhängigkeit von politischen Spenden und der laxen Durchsetzung von Gesetzen zum Schutz vor ausländischer Einmischung, berichtete die Washington Post am Samstag. Einige der Taktiken „ähneln Spionage“ fügte die Zeitung unter Berufung auf drei nicht identifizierte Quellen hinzu, die den geheimen Bericht gesehen haben.

Der Bericht veranschaulicht, wie das politische System der USA durch ausländisches Geld verzerrt wird, sagte ein Washingtoner Gesetzgeber der Post und argumentierte, dass a „Es muss eine sehr klare rote Linie gegen die VAE gezogen werden, die in der amerikanischen Politik spielen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir das jemals mit den Emiratis auf einem hohen Niveau angesprochen haben.“

Führende US-Politiker sollen in den letzten Wochen Briefings über den geheimdienstlichen Bericht erhalten haben. Es ist eine ungewöhnliche Empfehlung für US-Geheimdienste, weil sie sich auf einen engen Verbündeten bezieht – und nicht auf einen Gegner wie Russland, China oder den Iran – und als Eintauchen in die Innenpolitik interpretiert werden könnte, sagte Bruce Riedel, ein hochrangiger Mitarbeiter der Brookings-Institution.









Yousef Al Otaiba, der Botschafter der VAE in Washington, verteidigte den übergroßen Einfluss der ölreichen Nation in den USA. „Das ist hart erarbeitet und wohlverdient“, sagte er der Post. „Es ist das Ergebnis jahrzehntelanger enger Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA und einer effektiven Diplomatie. Es spiegelt gemeinsame Interessen und gemeinsame Werte wider.“

Laut Aufzeichnungen der US-Regierung haben die VAE seit 2016 mehr als 154 Millionen Dollar für Lobbyisten ausgegeben, sowie Hunderte Millionen Dollar, die an amerikanische Colleges und Denkfabriken gespendet wurden. Viele dieser Institutionen haben Grundsatzpapiere mit Empfehlungen erstellt, die den Interessen der VAE zuträglich sind.

Diese Investitionen waren offenbar fruchtbar, da Washington den Verkauf einiger der fortschrittlichsten in den USA hergestellten Waffen, darunter MQ-9 Predator-Drohnen und F-35-Kampfflugzeuge, an die VAE genehmigt hat. Keine andere arabische Nation hat solche Privilegien erhalten, weil US-Führer versucht haben, sie zu vermeiden „Minderung des qualitativen militärischen Vorsprungs Israels“ im Nahen Osten, sagte die Post.













Die ölreichen VAE grenzen im Südwesten an Saudi-Arabien und im Osten an Oman und sind Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Rund 2.000 US-Soldaten und Flieger sind auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in Abu Dhabi stationiert, und beide Länder unterstützten Saudi-Arabiens Krieg gegen die Houthis im Jemen, obwohl das Pentagon seine Unterstützung einstellte „beleidigend“ Operationen dort im Jahr 2021, und die VAE zogen ihre Bodentruppen Anfang 2020 ab.

Anfang August genehmigte Washington den Verkauf von 96 THAAD-Raketen (Terminal High Altitude Area Defense) im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar, um Abu Dhabi bei der Abwehr möglicher Bedrohungen durch ballistische Raketen in der Region zu unterstützen. Nachdem die OPEC+-Mitglieder jedoch im vergangenen Monat ihre Entscheidung bekannt gegeben hatten, die Ölförderung zu drosseln, beschuldigten mehrere US-Gesetzgeber Washingtons Verbündete dessen „Auf der Seite Russlands“ und schlug vor, als Strafe Truppen und Raketenabwehrsysteme sowohl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch aus Saudi-Arabien abzuziehen.