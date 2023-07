Die amerikanische Nachwuchsfußballspielerin Thalia Chaverria wurde diesen Montag tot in ihrem Haus aufgefunden. Bisher ergaben Ermittlungen der Polizei keine Hinweise auf äußere Einflüsse. Die 20-Jährige spielte für die New Mexico State University, wo sie sich auf ihre Profikarriere vorbereitete. Das berichtete zunächst die „Bild“.

Hochschulsportdirektorin: „Sie hatte eine glänzende Zukunft vor sich“

Die Polizei in Las Cruces, New Mexico, wurde am Montagmorgen gegen 7 Uhr wegen einer „nicht ansprechbaren Frau“ gerufen. Als kurze Zeit später die Rettungskräfte eintrafen, war Chaverria bereits tot.

Mario Moccia, Sportchef der Universität, sagte am Dienstag: „Wir haben gestern eine wunderbare junge Frau verloren und sind zutiefst traurig über den frühen Tod eines Mitglieds unserer Aggie-Familie. Thalia hatte eine lebendige Persönlichkeit und hatte das Glück, Zeit zu verbringen.“ Mit ihr wusste ich, dass sie eine glänzende Zukunft vor sich hatte.

Vor zwei Wochen feierte sie ihren 20. Geburtstag

Chaverria spielte ihre erste Saison für die „Aggies“ (Name aller Sportmannschaften der Universität, Anm. d. Red.) im Jahr 2021. Damals wurde Chavarria in die erweiterte Liste der besten Fußballspielerinnen der Western Athletic Conference gewählt. Die Verteidigerin, die erst am 2. Juli ihren 20. Geburtstag feierte, hätte in diesem Jahr ihre dritte Saison abgeschlossen.

Trainer und Scouts beklagen den Verlust

Cheftrainer Rob Baarts sagte: „Der plötzliche Verlust von Thalia hat die Welt unserer Aggie-Football-Familien völlig erschüttert. Sie war eine Inspiration und ein Fels für dieses Team. Wir werden sie vermissen, aber nicht vergessen. Ihr Geist wird uns jeden Tag begleiten, auf und neben dem Spielfeld. Ich werde dich immer lieben, T!“

Laut Scouts hatte Chaverria gute Chancen, in einem der nächsten Drafts, dem Auswahlverfahren der Profiliga, ausgewählt zu werden.