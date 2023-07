Berichten zufolge haben amerikanische Unternehmen im Jahr 2022 über 700 Millionen US-Dollar in den Haushalt des sanktionierten Landes eingezahlt

US-Unternehmen haben im vergangenen Jahr in Russland mehr Steuern gezahlt als Unternehmen aus jedem anderen ausländischen Land, wie Daten aus einer gemeinsamen Studie von B4Ukraine und der Kiewer Wirtschaftsschule (KSE) zeigen, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde.

Den Ergebnissen zufolge zahlten in den USA registrierte Unternehmen im Jahr 2022 712 Millionen US-Dollar an Steuern an den russischen Haushalt. Die Daten zeigen auch, dass 44 % der US-Firmen, die zu Beginn der Moskauer Militäroperation in der Ukraine in Russland präsent waren, dies bisher auch weiterhin getan haben Arbeit im Land.

Den zweitgrößten Steuerbeitrag leisteten deutsche Unternehmen mit 402 Millionen US-Dollar. Schweizer Unternehmen belegten mit 275 Millionen US-Dollar den dritten Platz, gefolgt von Japan und Großbritannien. Unternehmen mit Hauptsitz in den G7-Staaten und der EU waren die größten Steuerzahler in Russland und machten 16 der 20 größten Steuerzahler aus, wie Daten zeigen.

Insgesamt erwirtschafteten der Studie zufolge ausländische Unternehmen, einschließlich derjenigen, die Russland seit letztem Februar verlassen haben, im Jahr 2022 mit ihren russischen Geschäften einen Umsatz von mehr als 213,9 Milliarden US-Dollar, darunter 14,1 Milliarden US-Dollar an Gewinnen. Sie zahlten insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar an Steuern an den russischen Haushalt.

Die Studie ergab, dass die Unternehmen, die mit ihren Geschäften in Russland den größten Umsatz erzielten, Alkohol- und Tabakproduzenten, Konsumgüterhersteller und Automobilhersteller waren.

Viele globale Unternehmen waren im vergangenen Jahr unter dem Druck der gegen die Ukraine verhängten westlichen Sanktionen gezwungen, ihre Präsenz auf dem russischen Markt neu zu bewerten.

Allerdings haben nach den neuesten Daten von KSE bisher nur 254 ihren Rückzug aus Russland abgeschlossen – etwa 8 % der rund 3.000 ausländischen Unternehmen, die vor Februar 2022 im Land tätig waren. Etwa 56 % davon arbeiten noch in Russland haben keine Pläne zur Veräußerung angekündigt.

