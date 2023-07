Vor dem Hintergrund der deutlich abgekühlten Beziehungen zwischen Washington und Peking reiste US-Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag nach China. Während ihres Besuchs in Peking werde Yellen mit ihren Gesprächspartnern über die Notwendigkeit sprechen, „die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf verantwortungsvolle Weise zu regeln“, erklärte das Finanzministerium am Sonntag in Washington.

Dementsprechend möchte Yellen auch die Notwendigkeit einer „direkten Kommunikation über Problemfelder und einer Zusammenarbeit bei der Bewältigung globaler Herausforderungen“ betonen. Yellen werde sich mit hochrangigen chinesischen Regierungsbeamten sowie Vertretern führender US-Unternehmen treffen, sagte der Ministeriumsmitarbeiter, ohne Einzelheiten zu nennen. Es gehe darum, „die Frequenz der Kommunikation zwischen unseren Ländern zu vertiefen und zu stärken und die Beziehungen zu stabilisieren, um Missverständnisse zu vermeiden und unsere Zusammenarbeit nach Möglichkeit auszubauen“, fuhr er fort.

Yellen will auch die „Besorgnis“ in Peking zum Ausdruck bringen, die durch ein am Samstag in China in Kraft getretenes Gegenspionagegesetz ausgelöst wurde. Das Gesetz gibt den chinesischen Behörden mehr Spielraum als bisher, um in die Aktivitäten ausländischer Unternehmen einzugreifen, wenn eine Gefahr für die nationale Sicherheit besteht. Dies gibt bei ausländischen Unternehmen, die in China tätig sind, Anlass zur Sorge. Yellen und ihr Team erhoffen sich „ein besseres Verständnis dafür, wie China dieses Gesetz umsetzen will“, hieß es in Washington.

Der für den 6. bis 9. Juli geplante Besuch des Finanzministers findet nur wenige Wochen nach der Reise von US-Außenminister Antony Blinken nach China statt. Im Juni traf er in Peking den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Außenminister Qin Gang.

Blinken war der ranghöchste US-Beamte seit fünf Jahren, der China besuchte. Die Beziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt hatten sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert.

AFP