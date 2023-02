Uit de notulen van de vergadering van februari blijkt dat ambtenaren ondanks de recente vertraging nog steeds bezorgd zijn over de inflatie

De inflatie in de VS vertoont tekenen van vertraging, maar niet genoeg om de Federal Reserve in staat te stellen het monetaire beleid te versoepelen, zo blijkt uit de woensdag gepubliceerde notulen van de vergadering van februari van de toezichthouder.

Volgens het document is de inflatie in het land “bleef ruim boven” de 2%-doelstelling, terwijl arbeidsmarkten “bleef erg krap, wat bijdroeg aan de aanhoudende opwaartse druk op lonen en prijzen.”

“Deelnemers merkten op dat de inflatiegegevens die de afgelopen drie maanden zijn ontvangen, een welkome verlaging van het maandelijkse tempo van prijsstijgingen laten zien, maar benadrukten dat er aanzienlijk meer bewijs van vooruitgang in een breder prijsbereik nodig zou zijn om erop te kunnen vertrouwen dat de inflatie aanhoudend neerwaarts is. pad”, aldus de notulen, erop wijzend dat “voortdurende‘Tariefsverhogingen zullen nodig zijn. Tijdens de vergadering keurde de Fed nog een verhoging van 25 basispunten goed, waarmee de rente op een streefbereik van 4,5%-4,75% kwam.

De omvang van de aanstaande tariefverhogingen is niet bekendgemaakt en uit de notulen blijkt dat ambtenaren verdeeld zijn over de kwestie. In een interview met CNBC suggereerde James Bullard, president van de St. Louis Fed, echter dat een agressievere verhoging de toezichthouder een betere kans zou geven om de inflatie in een sneller tempo te beteugelen.

“Het is populair geworden om te zeggen: ‘Laten we vertragen en onze weg zoeken naar waar we moeten zijn.’ We zijn nog niet op het punt gekomen waarop de commissie de zogenaamde eindkoers heeft ingevoerd… Je weet wanneer je daar bent wanneer de volgende zet omhoog of omlaag kan zijn. Ons risico is nu dat de inflatie niet daalt en weer versnelt, en wat doe je dan? Laten we nu scherp zijn, laten we de inflatie in 2023 onder controle krijgen,” hij zei.

De Amerikaanse inflatie koelde in januari enigszins af en steeg met 6,4% op jaarbasis, een stijging van 0,5% ten opzichte van december. Analisten voorspellen nog een renteverhoging met een kwartpunt in maart, en nog twee later in het jaar om de indicator op een piek van 5,25%-5,5% te brengen. Marktexperts waarschuwen echter dat als de toezichthouder de renteverhogingen overhaast of de rente te hoog oplegt, de economie in een recessie zou kunnen storten.

