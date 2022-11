US-Diplomat enthüllt Inhalt der Gespräche mit Spionagechefs — RT World News

Washingtons Geschäftsträger in Moskau sagt, die Chefs der CIA und des russischen Geheimdienstes hätten sich getroffen, um nukleare Risiken zu managen

Die Chefs amerikanischer und russischer Geheimdienste haben das Risiko einer möglichen nuklearen Konfrontation zwischen den beiden Ländern diskutiert, sagte Elizabeth Rood, Geschäftsträger Washingtons in Moskau, gegenüber RIA Novosti. Der Diplomat stellte fest, dass der anhaltende Ukraine-Konflikt nicht auf der Tagesordnung der Beamten stünde.

In einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem russischen Medienunternehmen sagte Rood: „Die USA und die Russische Föderation haben [communication] Kanäle für das Risikomanagement, insbesondere in Bezug auf nukleare Risiken, und genau dieses Thema war das Ziel des CIA-Direktors [William] Burns‘ Treffen mit seinem russischen Amtskollegen.Sie wies darauf hin, dass die beiden Spionagechefs jedoch nicht über die Situation in der Ukraine oder Möglichkeiten zur Beendigung der Feindseligkeiten dort gesprochen hätten.

Der amerikanische Diplomat fügte hinzu, dass Washington und Moskau bei Bedarf später ähnliche Konsultationen abhalten könnten.

„Derzeit ist meines Wissens nach nichts geplant,“ bemerkte Rood.









Über das hochrangige Treffen in Ankara, der Hauptstadt von Türkiye, wurde erstmals Mitte November in der russischen Zeitung „Kommersant“ berichtet. Es soll der erste persönliche Kontakt zwischen hochrangigen US- und russischen Beamten gewesen sein, seit Moskau Ende Februar seine Militärkampagne in der Ukraine gestartet hat.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass am 14. November in Ankara ein hochrangiges Treffen stattgefunden habe, verzichtete jedoch darauf, Einzelheiten über die Teilnehmer oder die dort diskutierten Themen preiszugeben.

„Es war die Initiative der amerikanischen Seite,“ er erklärte.

Jüngste Äußerungen von Rood, dass die Ukraine nicht auf der Tagesordnung des Treffens zwischen Sergei Naryshkin, dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, und Burns stehe, stimmen mit denen überein, die zuvor von einem namenlosen Beamten des Weißen Hauses gemacht wurden, der von Reuters zitiert wurde.

Diese Quelle wurde auch mit den Worten zitiert, dass die beiden Spionagechefs die Frage amerikanischer Staatsbürger in russischem Gewahrsam und russischer Staatsangehöriger in US-Gefängnissen sowie die Möglichkeit eines Tauschgeschäfts angesprochen hätten.

Anfang dieses Monats äußerte US-Präsident Joe Biden die Hoffnung, dass sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bereit sein würde, einen solchen Austausch zu erörtern, an dem der US-Basketballstar Brittney Griner beteiligt wäre, der neun Jahre wegen Drogendelikten in einem russischen Gefängnis sitzt.

Medienberichten zufolge könnten die USA im Gegenzug Viktor Bout freilassen, einen russischen Staatsbürger und mutmaßlichen Waffenhändler, der in Amerika eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt.