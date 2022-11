US-Demokraten behalten Senatssitz im Bundesstaat Arizona | Aktuelles Amerika | DW

Im US-Bundesstaat Arizona hat der Demokrat Mark Kelly seinen hart umkämpften Sitz im Senat verteidigt. Der frühere Astronaut Kelly hat bei den Kongresswahlen den republikanischen Konkurrenten Blake Masters besiegt. Das teilten die Fernsehsender CNN und CBS nach vorheriger Stimmenauszählung mit. Kellys Sieg bedeutet, dass die Demokraten – die Partei von Präsident Joe Biden – im Rennen um den US-Senat ein Unentschieden von 49 zu 49 Sitzen erreicht haben.

Der republikanische Kandidat wurde von Trump unterstützt

Der 36-jährige Masters, ein Tech-Investor mit sehr konservativen Ansichten, wurde im Wahlkampf vom ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump unterstützt. Die Niederlage des Meisters in Arizona reiht sich in das Scheitern mehrerer anderer republikanischer Kandidaten ein, die Trump unterstützten. Ihre schlechte Leistung spiegelt den Ex-Präsidenten wider und lässt Zweifel an seiner Führung der Republikanischen Partei aufkommen.

Ist ein Trump-Mann – und hat wohl deshalb verloren: der republikanische Kandidat Blake Masters

Um sich eine Mehrheit im US-Senat – der zweiten Kammer des Kongresses neben dem Repräsentantenhaus – zu sichern, müssten die Demokraten auch die anstehende Wahl in Nevada gewinnen. Es kommt zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der demokratischen Senatorin Catherine Cortez Masto und ihrem republikanischen Gegner Adam Laxalt. Die Republikaner wollen den Demokraten den Senatssitz abnehmen. Doch am späten Freitagabend hatte Laxalt nur gut 800 Stimmen Vorsprung.

US-Vizepräsident Harris kann im Senat abstimmen

Sollten die Demokraten ihren Sitz in Nevada verteidigen, wäre ihre Senatsmehrheit gesichert. Hintergrund ist, dass die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris, die auch Präsidentin des Senats ist, bei einem Patt abstimmen darf.

Gewinnen dort allerdings die Republikaner das Rennen, fällt die Entscheidung, wer künftig den Senat kontrolliert, erst am 6. Dezember. Dann kommt es in Georgia zu einer Stichwahl, in der sich der demokratische Senator Raphael Warnock und der republikanische Herausforderer Herschel Walker gegenüberstehen. Dort hatte am Dienstag keiner der beiden mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Nach Landeswahlrecht wäre das für einen Sieg im ersten Wahlgang erforderlich gewesen.

