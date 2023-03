Bisher werd door beide partijen over de Oekraïne-Hilfe der USA gesleept. Maar im Lager der Republikaner rect sich zunehmend Kritik. Darum lehnt Präsident Selenskyj van Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCahrty, in de Oekraïne en. Maar der Republikaner lehnt ab.

De Oekraïense Präsident Wolodymyr Selensky heeft de mening van zunehmend-critici over de republiek van de VS-Republikan van Unterstützung Kiews den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, naar Kiew eingeladen. “Herr McCarthy sollte kommen und selbst sehen, was here passert, was der Krieg für uns bedeutet”, zei Selenskyj van US-Fernsehsender CNN. Ein Besuch in der Oekraïne met McCarthy “helfen, seine Position zu finden”.

McCarthy wies sterven Darstellung von Selenskyj umgehend zurück: Er müsse nicht die Oekraïne besuchen, um de situatie voor Ort zu verstehen, zei CNN. McCarthy-oorlog in januari met Vorsitzenden des Repräsentantenhauses zal worden en is de damit van een influssreichste Republikaner in US-Kongress. Als solcher kon er een enorm Hilfs-programma van demokratische Amerikaanse presidenten Joe Biden für die Oekraïne erheblich achterblijven.

Zuletzt is een zeer kritische stimulans van de republikeinse anesichten van de massieve US-Unterstützung für Kiew gegeben. McCarthy heeft ervoor gekozen om Oktober en Damit vor seiner Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses erklärt, dat is een künftig keinen “Blankoscheck” mehr für die Oekraïne gebene. Bisher werd door beide partijen over de Ukraine-Hilfe in de VS gesleept.

Selenskyj vertegenwoordigt Halten von Bachmut

In het CNN-interview vertegenwoordigde Selenskyj ook de Entscheidung, seine Truppen weiter in der hart umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zu lassen. Bachmut sei von entscheidder strateeg Bedeutung, sagte Selenskyj. “Nach Bachmut könnten sie weitergehen. Sie könnten nach Kramatorsk gehen, nach Slowjansk”, zei Selenskyj mit Blick auf die Russische Angreifer. Sollte Bachmut gevallen, sei den Russen der Weg in andere Landesteile offen, sagte Selenskyj. “Deswegen stehen unsere Jungs dort.”

Entscheidd für den künftigen Kriegsverlauf seien weitere Waffenlieferungen, sagte Selenskyj. Die unterstützung aus den USA sei dabei von besonderer Wichtigkeit. Selenskyj drukte nogmaals de Bedeutung von Kampfjets für die Luftverteidigung seines Landes uit. Er wordt gezegd dat Frage, ob Kampfjets kriegsentscheidd seien.