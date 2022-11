US-Bundesstaaten stimmen über Abtreibungsrechte ab — RT World News

Vermont, Michigan und Kalifornien stimmten alle dafür, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu garantieren

Drei US-Bundesstaaten – Vermont, Michigan und Kalifornien – haben dafür gestimmt, das Recht auf Abtreibung in ihren Verfassungen zu verankern. Während die Ergebnisse eine breite Unterstützung für die Abtreibung in den blauen Staaten zeigen, können juristische Auseinandersetzungen über den Wortlaut der Gesetze einige Grenzen setzen.

Vermont war der erste Staat, der am Dienstag Abtreibungsrechte in seine Verfassung kodifizierte, wobei die Wähler a „Verfassungsrecht auf reproduktive Autonomie“ laut Associated Press um 77 % bis 22 %. Während das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Vermont bereits durch ein staatliches Gesetz von 2019 geschützt ist, fügt das erfolgreiche Referendum einen weiteren Rechtsschutz hinzu, nachdem der Oberste Gerichtshof in diesem Sommer die wegweisende Entscheidung Roe v. Wade aufgehoben hat.

Roe v. Wade hatte das Recht auf Abtreibung gemäß dem Recht auf Privatsphäre der Verfassung garantiert und blieb von 1973 an das De-facto-Gesetz des Landes in dieser Frage, bis der Oberste Gerichtshof es im Juni niederschlug. Das mehrheitlich konservative Gericht stellte fest, dass das Urteil von 1973 auf einer „ganz falsch“ und „außerordentlich schwach“ Lesung der Verfassung.









Michigan folgte Vermonts Führung, wobei sich die Wähler mit 55 % zu 45 % für eine Kodifizierung entschieden „Recht auf reproduktive Freiheit“ in der Landesverfassung. Im Gegensatz zu Vermont hatte Michigan 1931 ein Gesetz zum Verbot von Abtreibungen in seinen Büchern, das nach dem Roe-Urteil hätte in Kraft treten können.

In Kalifornien entschieden sich die Wähler mit 65 % zu 35 % dafür, eine Zeile hinzuzufügen, die dies erklärt „Der Staat darf die Fortpflanzungsfreiheit einer Person nicht verweigern oder beeinträchtigen“ in die Landesverfassung. Das kalifornische Gesetz erlaubte zuvor Abtreibungen vor dem Zeitpunkt der fetalen Lebensfähigkeit, einem Zeitpunkt, der allgemein zwischen der 22. und 24. Schwangerschaftswoche liegt.

Die Sprache, die in den drei am Dienstag verabschiedeten Änderungen verwendet wird, kann interpretiert werden. In Vermont könnten Konservative darauf bestehen, dass Abtreibungen ab einem bestimmten Zeitpunkt während einer Schwangerschaft eingeschränkt werden „ein zwingendes staatliches Interesse“ Michigans Änderung erlaubt es dem Staat „Abtreibung nach fetaler Lebensfähigkeit verbieten“ was seine von den Republikanern gehaltene Legislative tun kann.

Die kalifornische Änderung enthält keine Formulierungen zur Durchführbarkeit und keine ausdrücklichen Einschränkungen, wann Abtreibungen durchgeführt werden dürfen. Diese Unklarheit kollidiert mit dem bestehenden staatlichen Kündigungsverbot vor dem Rentenpunkt, was voraussichtlich zu gerichtlichen Anfechtungen führen wird.