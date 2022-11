US-Bundesstaaten stärken Abtreibungsgesetze | Aktuelles Amerika | DW

In den Bundesstaaten Kalifornien, Michigan und Vermont haben die Wähler in Referenden dafür gestimmt, Abtreibungsrechte in den Verfassungen der Bundesstaaten zu verankern – die Abstimmungen fanden zeitgleich mit den US-Kongresswahlen statt. Unterdessen lehnten die Wähler im konservativen Bundesstaat Kentucky eine Änderung der Landesverfassung ab, die ausdrücklich erklärt hätte, dass die Verfassung das Recht auf Abtreibung nicht schützt.

Das Bundesrecht auf Abtreibung wurde abgeschafft

Im Juni hat der Oberste Gerichtshof der USA das seit fast 50 Jahren bestehende landesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft. Damit erhielten die einzelnen Staaten das Recht, Abtreibungen massiv einzuschränken oder zu verbieten. Zahlreiche konservative Staaten haben dies inzwischen getan.

Dem Verbot des Abtreibungsrechts durch den Obersten Gerichtshof folgten landesweite Proteste – hier in Idaho

Kentucky zum Beispiel verbot Abtreibungen mit wenigen Ausnahmen. Das Ergebnis des Referendums erleichtert es nun den Befürwortern des Abtreibungsrechts in den USA, dieses Verbot juristisch anzufechten.

Umfragen: US-Bevölkerung will Abtreibungsrechte

Aufgrund der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs war das Recht auf Abtreibung zu einem wichtigen Wahlkampfthema vor den Midterms geworden, die als Midterm Congressional Elections bekannt sind. Umfragen nach der Wahl zeigten, dass die Wirtschaftslage und das Thema Abtreibung den Wählern besonders wichtig waren. Unter den Demokraten gaben drei von vier Wählern an, dass ihr Hauptanliegen das Recht auf freien Zugang zur Abtreibung sei.

Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden unterstützen das Recht auf Abtreibung. Viele Republikaner wollen ein solches Recht beschneiden und begründen dies mit dem Schutz des ungeborenen Lebens. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in den USA dafür ist, Abtreibungen zumindest in bestimmten Fällen zuzulassen.

nob/qu (afp, epd, dpa)