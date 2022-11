US-Bundesstaat legalisiert „Zauberpilze“ — RT World News

Die Wähler in Colorado haben die Verwendung von halluzinogenen Drogen genehmigt, nachdem Befürworter ihre angeblichen medizinischen Vorteile angepriesen hatten

Zehn Jahre nachdem Colorado als einer der ersten beiden US-Bundesstaaten den Freizeitgebrauch von Marihuana legalisiert hat, ist er der zweite Bundesstaat, der den Weg für den legalen Gebrauch mehrerer halluzinogener Drogen frei gemacht hat, bekannt als „Zauberpilze“.

Eine Abstimmungsmaßnahme zur Legalisierung des Konsums von Psychedelika durch Personen ab 21 Jahren wurde von den Wählern in Colorado bei den Zwischenwahlen des Kongresses am Dienstag angenommen. Mit 95 % der ausgezählten Stimmen und 52,7 % für die Legalisierung abgegebenen Stimmen prognostizierte Associated Press am Freitag, dass der Wahlvorschlag erfolgreich war.

Die Initiative forderte die Legalisierung von zwei psychedelischen Verbindungen, Psilocybin und Psilocin, die in Zauberpilzen verwendet werden. Es erlaubt die Verwendung von Psilocybin in staatlich lizenzierten Einrichtungen sowie die private persönliche Verwendung von Psilocybin, Psilocin und drei anderen Psychedelika.

Einwohner von Colorado dürfen die Verbindungen anbauen und teilen, aber der Einzelhandelsverkauf ist verboten. Das Medikament wird auch für die Verwendung an öffentlichen Orten oder beim Führen eines Fahrzeugs verboten.

Eine ähnliche Maßnahme wurde 2020 in Oregon verabschiedet. Legalisierungsgesetze wurden in zwei weiteren Bundesstaaten, Washington und New York, eingeführt. Dutzende anderer Staaten erwägen Gesetzesentwürfe, um den therapeutischen Nutzen von Psychedelika zu untersuchen oder den Besitz der Verbindungen zu entkriminalisieren.









Befürworter haben behauptet, dass Psychedelika zur Behandlung von Krankheiten wie Depressionen, Angstzuständen, Sucht und posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt werden können. Im Jahr 2019 bezeichnete die US-amerikanische Food and Drug Administration Psilocybin als ein „Durchbruchstherapie“ zur Behandlung schwerer depressiver Störungen, ein Status, der die Entwicklung und Zulassung neuer Medikamente beschleunigen könnte, die die Verbindung enthalten.

Kritiker argumentierten jedoch, dass das Erstellen lizenziert ist „Heilzentren“ würde insbesondere Kindern die falsche Botschaft vermitteln, dass die nicht von der FDA zugelassenen Substanzen gesund sind, und schließlich den Weg für Freizeitapotheken für das Medikament ebnen.