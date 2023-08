Ex-Präsident Trump müssen mit weiteren Anklagen rechnen. US-Medien zufolge wird ab Dienstag eine Jury im US-Bundesstaat Georgia darüber beraten, ob Anklage gegen ihn erhoben werden soll.

Die Entscheidung fällt gegen Ex-Präsident Donald Trump wegen versuchter Einflussnahme auf das Wahlergebnis in dem US-Bundesstaat Georgia Eine Anklage rückt immer näher.

Zwei Zeugen bestätigten am Samstag gegenüber mehreren US-Medien, dass sie Vorladungen für eine Geschworenensitzung an diesem Dienstag erhalten hätten. Die sogenannte Grand Jury wird über eine mögliche Anklage beraten Trumpf entscheiden.

Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft dann auch die Ergebnisse ihrer Ermittlungen vorlegen wird, wie unter anderem die „New York Times“ und CNN berichten. Normalerweise dauert es nur wenige Tage, bis die Jury zu einem Urteil über mögliche Fälle gelangt Beschuldigen Zustand. Sollten sie sich zu einer Anklage entschließen, wäre es das vierte Strafverfahren gegen Ex-Präsident Trump. Den Berichten zufolge sind in Georgia weitere Anklagen gegen Personen möglich, die Trump damals bei seinem Vorhaben unterstützt hatten.

Beeinflussung der Wahlergebnisse in Georgia

Hintergrund der Ermittlungen in Georgia sind Versuche Trumps, Einfluss auf den Ausgang der dortigen Präsidentschaftswahl 2020 zu nehmen. Trump hatte die Wahl gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Bis heute weigert sich der Republikaner, seine Niederlage einzugestehen und behauptet ohne jegliche Beweise, dass er durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden sei.

Georgia war einer der Staaten, die eine Schlüsselrolle beim Ausgang der Wahl spielten. Biden gewann dort mit knapp 12.000 Stimmen. Trump versuchte danach, seine dortige Wahlniederlage wiedergutzumachen.

Unter anderem forderte er in einem einstündigen Telefonat den obersten Wahlleiter Georgiens, seinen republikanischen Parteikollegen Brad Raffensperger, auf, genügend Stimmen zu „finden“, damit er das Ergebnis „neu berechnen“ und schießen könne. Wegen dieser und weiterer öffentlich gewordener Einflussversuche hatte die zuständige Staatsanwältin Fanni Willis im Fulton County im Bundesstaat Georgia im Jahr 2021 Ermittlungen eingeleitet.

Anklage gegen Trump in drei weiteren Fällen

Willis hatte bereits Ende Juli signalisiert, dass die Vorarbeiten zu dem Fall abgeschlossen seien. „Wir arbeiten seit zweieinhalb Jahren. Wir sind startklar“, sagte sie. Rund um das Gerichtsgebäude in Georgias Hauptstadt Atlanta waren bereits erste Sicherheitsbarrieren errichtet worden. Beobachter erwarteten eine Entscheidung der Grand Jury im August.

In den vergangenen Monaten wurde Trump in drei weiteren Fällen in New York, Miami und Washington angeklagt. Im New Yorker Fall geht es um Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar. Im Fall Miami geht es um die Aufbewahrung streng geheimer Regierungsdokumente in Trumps Privathaus. In Washington sieht sich Trump mit möglichem Wahlbetrug und seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 konfrontiert.

Keiner dieser Fälle und keine mögliche Verurteilung hindern Trump daran, für das Präsidentenamt zu kandidieren oder im Jahr 2024 Präsident zu werden. Der Fall in Georgia würde nicht auf Bundes-, sondern auf Landesebene verhandelt, sodass er sich im Falle einer Verurteilung nicht selbst begnadigen könnte Wahlsieg. In den Fällen des Bundesrechts könnte dies möglich sein.

dpa