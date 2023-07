Die Wall Street kommt eher gemächlich aus der Ferienpause. Die Anleger bleiben vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten im Verborgenen, und die Veröffentlichung des neuesten Fed-Protokolls bietet keine Überraschungen. Metas angekündigter Twitter-Konkurrent sorgt für Aufsehen.

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Feiertagspause den Handel mit leichten Abschlägen wieder aufgenommen. Die Stimmung wurde durch chinesische Wirtschaftsdaten und Exportkontrollen für bestimmte im Chipsektor benötigte Rohstoffe gedämpft. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 34.289 Punkte. Der techniklastige Nasdaq Die Aktie fiel um 0,2 Prozent auf 13.792 Punkte S&P 500 verlor ebenfalls 0,2 Prozent auf 4447 Punkte.

Die Veröffentlichung des Protokolls der letzten US-Notenbanksitzung während des Handels spielte an der Wall Street eine untergeordnete Rolle. Wie Fed-Chef Jerome Powell bereits nach der Sitzung Ende Juni ankündigte, sehen die meisten seiner Kollegen noch Verbesserungspotenzial bei den Zinsen. Dem Protokoll zufolge hielten es die meisten Fed-Führungskräfte jedoch für angemessen oder akzeptabel, die Zinssätze vorerst auf Eis zu lassen. Mit der Zinspause wollen sie Zeit gewinnen, um die wirtschaftlichen Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel von rund zwei Prozent einschätzen zu können.

„Anleger wollen verständlicherweise keine weiteren Erhöhungen, würden aber zwei weitere Schritte widerwillig akzeptieren“, sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets, vor der Veröffentlichung. „Dort gibt es aber eine Art rote Linie: Mehr als diese beiden Erhöhungen dürften daher für Turbulenzen an der Börse sorgen.“ Experten zufolge liegt der Fokus des Marktes nun auf den kommenden US-Konjunkturdaten, insbesondere am Freitag auf dem Arbeitsmarkt.

Unterdessen wuchsen Chinas Dienstleistungsaktivitäten im Juni so langsam wie seit fünf Monaten nicht mehr, was bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich einer Erholung der Weltwirtschaft weckte. Chiphersteller verzeichneten Rabatte. Anteile an Micron-Technologie verlor knapp 2,9 Prozent. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, müssen Unternehmen ab dem 1. August eine Lizenz für den Export von Gallium- und Germaniumprodukten beantragen.

Konjunktursorgen ließen die Rohstoffpreise sinken. Der Preis der Nordsee-Rohölsorte Brent Der Ölpreis machte die anfänglichen Verluste wieder wett und notierte 0,5 Prozent höher bei 76,66 Dollar pro Barrel (159 Liter). Der Preis für die US-Sorte war deutlich höher STI, der um drei Prozent höher war und bei 71,91 Dollar pro Barrel lag. Allerdings führten die Händler diese Diskrepanz nicht auf fundamentale Gründe zurück. Vielmehr spielt die Markttechnik eine Rolle, nachdem aufgrund des US-Feiertags am Dienstag keine Abrechnungspreise für die Vertragsbewertung vorlagen.

Der bevorstehende Start eines neuen Kurznachrichtendienstes in Konkurrenz zu Twitter gebracht Meta Kursgewinne von 2,9 Prozent. „Investoren können nicht anders, als sich ein wenig darüber zu freuen, dass Meta tatsächlich einen ‚Twitter-Killer‘ im App Store einführt“, sagte Danni Hewson von der Analystenfirma AJ Bell. Seit der Übernahme durch Elon Musk im Herbst 2022 ist bei Twitter keine Ruhe eingetreten. Der Milliardär hat Nutzer und Werbetreibende immer wieder verärgert – zuletzt mit der Ankündigung, die Zahl der pro Tag gelesenen Nachrichten auf Twitter zu begrenzen. Meta will am Donnerstag seinen neuen Dienst „Threads“ starten. Instagram-Nutzer sollten keinen separaten Zugang benötigen. Mit Facebook Messenger, Instagram Messenger und WhatsApp verfügt der Metakonzern bereits über ein Portfolio an Diensten zum Austausch von Textnachrichten.

Anteile an Moderna stieg in der Hoffnung auf lukrative Geschäfte mit China um fast 1,5 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat eine Vereinbarung zur Erforschung, Entwicklung und Herstellung von mRNA-Medikamenten in China getroffen.