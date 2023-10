Dutzende Männer haben behauptet, dass die Bekleidungsmarke Abercrombie & Fitch von ihrem ehemaligen CEO Michael Jeffries am Sexhandel beteiligt gewesen sei

Der ikonische US-Bekleidungshändler Abercrombie & Fitch habe die systematische sexuelle Ausbeutung angehender männlicher Models durch seinen ehemaligen CEO Michael Jeffries unterstützt und gefördert, heißt es in einer Sammelklage, die Dutzende von Jeffries‘ mutmaßlichen Opfern am Freitag vor einem Bundesgericht in New York eingereicht hatten.

In der Klage werden nicht nur Jeffries, sein langjähriger Partner Matthew Smith und die Jeffries Family Office LLC genannt, sondern auch Abercrombie selbst. Das Unternehmen war sich der Raubzüge seiner Führungskräfte voll bewusst und erlaubte Jeffries sogar, „uneingeschränkter Zugang zu Unternehmensmitteln”um seine Opfer auszuzahlen, heißt es.

„Jeffries war für die Rentabilität der Marke so wichtig, dass ihm völlige Autonomie eingeräumt wurde, seine Rolle als CEO so auszuüben, wie er es für richtig hielt, unter anderem durch den Einsatz von eklatantem internationalen Sexhandel und den Missbrauch potenzieller Abercrombie-Models„, heißt es in der Klage und argumentiert damit, dass das Unternehmen „wusste, dass er sich an illegalen Aktivitäten beteiligte, und es war ihm egal.“









Angeblich bezahlte Jeffries Model-Scouts dafür, attraktive junge Männer mit dem Angebot anzusprechen, das neue Gesicht der Marke zu werden, sie zu Einkaufstouren einzuladen und sie auf sein Anwesen in Hamptons oder an verschiedene Orte außerhalb der USA zu schicken, wo sie unter dem Deckmantel legitimer Model-Vorsprechen sexuell missbraucht werden sollten. „Jedes der Models wurde dann gezwungen, Drogen zu nehmen und an sexuellen Handlungen mit Jeffries und anderen, einschließlich Smith, teilzunehmen, alles auf Jeffries Anweisung“, heißt es in der Klage.

Der „Normalität„Dieser Pflegeprozess soll den Models angeblich von allen, denen sie auf dem Weg begegneten, eingetrichtert werden, von den Scouts, die manchmal selbst Sex verlangten, bis zum Starfotografen der Marke, Bruce Weber, dem ebenfalls von mehr als 20 Personen sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden Modelle. Über 100 Männer sollen auf diese Weise Opfer geworden sein.

„Abercrombie profitierte finanziell davon, dass (Abercrombie) als Nebenprodukt des Sexhandels männliche Models einstellen konnte, um ihr Markenimage weiter zu fördern, während Jeffries gleichzeitig glücklich und produktiv blieb, was ihm ermöglichte, das Image des Unternehmens umzubenennen und zu transformieren es zu einem milliardenschweren Branchenführer“, heißt es in der Klage.

Jeffries wurde 1992 von Leslie Wexner, der Gründerin von The Limited und ehemaligen Besitzerin von Victoria’s Secret, die Abercrombie vier Jahre zuvor gekauft hatte, als CEO eingestellt, um die damals sterbende Marke aus der Asche des Bankrotts zu erwecken. Wexner, der einzige bekannte Finanzberatungskunde des verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein, fungierte als Mentor von Jeffries, als der CEO den Ausrüster in ein Teenager-Trend-Kraftpaket verwandelte, das „vor Sex brutzeln“, heißt es in der Klage.

Abercrombie war „Ich bin mir der Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens nicht bewusst” von seinem ehemaligen CEO, teilte das Unternehmen CNN Anfang des Monats als Reaktion auf einen BBC-Bericht mit, in dem acht Männer schilderten, wie Jeffries und Smith sie sexuell ausgebeutet hatten, und betonten, dass Jeffries und sein Team das Unternehmen vor über einem Jahrzehnt verlassen hätten.