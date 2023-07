Noch bevor das U-Boot in Busan auftauchte, warnten nordkoreanische Beamte die USA vor „dummen“ Aktionen. Die Funktionärin der Arbeiterpartei Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Führers Kim Jong Un, sagte am Dienstag über staatliche Medien, dass Nordkorea als Reaktion auf die US-Aggression eine „Militäroffensive“ gestartet habe.

Am Mittwoch hat Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen ins Ostmeer abgefeuert. In einer Erklärung am Donnerstag sagte der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Sun-nam, dass die Anwesenheit des U-Bootes „unter die Bedingungen des Einsatzes von Atomwaffen fallen könnte“.

Südkoreanische Beamte haben die Starts Nordkoreas als „große Provokation“ angeprangert.

Amerikanische Beamte sagten Anfang dieser Woche, der Einsatz des U-Bootes sei Teil ihrer Politik der „erweiterten Abschreckung“.

„Dieser Hafenbesuch in Busan spiegelt das eiserne Bekenntnis der Vereinigten Staaten gegenüber der Republik Korea zu unserer erweiterten Abschreckungsgarantie wider und ergänzt die zahlreichen Übungen, Schulungen, Operationen und anderen militärischen Kooperationsaktivitäten, die von Strategic Forces durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie jederzeit verfügbar und einsatzbereit rund um den Globus sind“, sagten die US-Streitkräfte Korea in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Der Streit um das U-Boot kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Vereinigten Staaten, das US-geführte Kommando der Vereinten Nationen und die schwedischen Gesprächspartner der USA in Pjöngjang Informationen über Travis King einholen, den amerikanischen Soldaten, der am Dienstag auf einer zivilen Tour durch die entmilitarisierte Zone nach Nordkorea gelangte. In einem virtuellen Gespräch am Donnerstag teilte Kirby Reportern mit, dass die Vereinigten Staaten weder über Schweden noch über andere Kanäle Informationen über King erhalten hätten.

US-Beamte behaupten, dass sie trotz des Schweigens aus Pjöngjang immer noch daran arbeiten, von Nordkorea Informationen über Kings Wohlergehen zu erhalten. An Bord der Luftwaffe erklärte die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Olivia Dalton, am Donnerstag gegenüber Reportern, die US-Regierung habe über „mehrere Kanäle“ Kontakt aufgenommen, um mit nordkoreanischen Beamten zu sprechen.