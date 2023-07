CNN

—



US-Beamte suchen nach chinesischer Malware, die in verschiedenen Verteidigungssystemen versteckt ist und die militärische Kommunikation und Nachschuboperationen stören könnte, berichtete die New York Times am Samstag.

Die Regierung geht davon aus, dass bösartiger Computercode in „Netzwerken versteckt ist, die Stromnetze, Kommunikationssysteme und Wasserversorgungen steuern, die Militärstützpunkte versorgen“, sagten Beamte der Times. Die Entdeckung habe die Besorgnis verstärkt, dass Hacker „im Falle eines Konflikts US-Militäroperationen stören könnten“, so die Times. Die beiden Nationen geraten zunehmend in Konflikt mit Taiwan und Chinas Vorgehen im Indopazifik.

Ein Kongressbeamter sagte der Zeitung, dass es sich bei der Schadsoftware um eine „tickende Zeitbombe“ handele, die es China ermöglichen könne, Strom, Wasser und Kommunikation zu Militärstützpunkten zu unterbrechen und so Stationierungen und Nachschuboperationen zu verlangsamen. Da Militärstützpunkte häufig über dieselbe Versorgungsinfrastruktur verfügen wie zivile Häuser und Unternehmen, könnten auch viele andere Amerikaner betroffen sein, sagten Beamte der Times.

Die Malware-Enthüllungen spiegeln ein Muster der jüngsten Sicherheitsverletzungen durch in China ansässige Hacker wider, über die CNN zuvor berichtet hatte.

Letzte Woche wurde das E-Mail-Konto des US-Botschafters in China Nicholas Burns gehackt, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute US-Beamte gegenüber CNN.

Anfang dieses Monats bestätigten Microsoft und das Weiße Haus, dass in China ansässige Hacker E-Mail-Konten von zwei Dutzend Organisationen, darunter einigen Bundesbehörden, gehackt haben. Die Biden-Regierung geht davon aus, dass die Hacking-Operation – die laut Microsoft Mitte Mai gestartet wurde – der chinesischen Regierung Einblicke in die Denkweise der USA im Hinblick auf die Reise von Außenminister Antony Blinken nach Peking im Juni gegeben hat.

Zu den angegriffenen Behörden gehörten das Außenministerium und das Handelsministerium, die chinesische Telekommunikationsunternehmen mit Sanktionen belegt haben. US-Beamte und Microsoft-Analysten hatten zunächst Schwierigkeiten herauszufinden, wie die Hacker in die E-Mail-Konten gelangten, was deutlich machte, dass sie es mit einem hochentwickelten Hackerteam zu tun hatten, sagte ein US-Beamter gegenüber CNN.

US-Beamte haben China stets als den fortschrittlichsten US-Gegner im Cyberspace bezeichnet, ein Bereich, der in den letzten Jahren immer wieder zu bilateralen Spannungen geführt hat. Das FBI sagte, Peking verfüge über ein größeres Hacking-Programm als alle anderen Regierungen zusammen.

Blinken brachte die Hacking-Vorfälle bei einem Treffen mit einem führenden chinesischen Diplomaten in Indonesien Anfang des Monats zur Sprache, sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums gegenüber CNN, aber der Beamte wollte nicht „auf die Einzelheiten“ des Ausmaßes eingehen, in dem der Hack angesprochen wurde.

„Wir haben stets deutlich gemacht, dass uns jede Maßnahme, die sich gegen die US-Regierung, US-Unternehmen und amerikanische Bürger richtet, ein tiefes Anliegen ist und dass wir geeignete Maßnahmen ergreifen werden, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und der Minister hat dies noch einmal deutlich gemacht“, sagte der Beamte .