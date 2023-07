New York Die Wall-Street-Institute gehen gestärkt in die zweite Jahreshälfte. Amerikas größte Bank, JP Morgan Chase, meldete am Freitag Rekordgewinne, beflügelt durch die hohen Zinsen der Federal Reserve und die Übernahme der gescheiterten Regionalbank First Republic im Mai. Auch das Geschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen verlief besser als von Experten erwartet.

„Fast alle unsere Geschäftsbereiche sind im Quartal gewachsen“, sagte Bankchef Jamie Dimon. „Die US-Wirtschaft bleibt robust. Die Verbraucherbilanzen sind gesund und sie geben Geld aus, wenn auch etwas langsamer.“

Insgesamt sei der Überschuss in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 67 Prozent auf 14,5 Milliarden Dollar (13 Milliarden Euro) gestiegen, teilte die Bank am Freitag in New York mit. Der Gewinn stieg um gut ein Drittel auf 41,3 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf JP Morgan die Analystenschätzungen für beide Aktien.

Unter der Leitung des langjährigen CEO Jamie Dimon gewann die Bank ein von der Regierung organisiertes Ausschreibungsverfahren und erhielt den Zuschlag für den Auftrag der First Republic. Es war die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA. JP Morgan gewann dadurch neue Kunden, Filialen und Einlagen, wovon insbesondere das Privatkundengeschäft profitierte. Die größte US-Bank verbuchte sofort einen Gewinn von 2,7 Milliarden Dollar. Allerdings bereitet sich das Institut auch auf höhere Kreditausfälle vor. Die Rückstellungen beliefen sich im vergangenen Quartal auf 1,5 Milliarden US-Dollar, wovon 1,2 Milliarden US-Dollar auf Kredite der Ersten Republik entfielen. Vor einem Jahr betrug die Kreditrückstellung 428 Millionen US-Dollar. Banken müssen sich auf Zahlungsausfälle vorbereiten Die Ausfallraten bei Autokrediten und Kreditkartenschulden sind in den letzten Wochen branchenweit gestiegen. Auch wenn die Inflation zurückgeht, leiden viele Amerikaner unter dem Preisanstieg und haben ihre Ersparnisse weitgehend aufgebraucht. Auch die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nimmt zu. Darauf müssen die Banken vorbereitet sein. An anderer Stelle spielen die Inflation und die damit verbundenen hohen Leitzinsen den Banken in die Hände: Im zweiten Quartal erhöhte JP Morgan erneut seine Prognose für die Nettozinserträge außerhalb der Großunternehmen und im Investmentbanking im laufenden Jahr. Ende Juni betrug der Nettozinsertrag 21,8 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekord und der dritte Höchstwert in Folge. Der Nettozinsertrag wird als Differenz zwischen dem, was Banken für Einlagen zahlen, und dem, was sie mit Kreditzinsen verdienen, berechnet. Die Krise der Regionalbanken hat auch den großen Instituten geholfen. Verunsicherte Kunden zogen ihre Einlagen bei den kleineren Finanzinstituten ab und parkten sie bei JP Morgan und Co. Die großen Institute sind strenger reguliert und gelten daher als sicherer. Allerdings zahlen sie deutlich weniger Zinsen als Regionalbanken, was den Zinsüberschuss unterstützt. Der Zusammenbruch der First Republic Bank war der zweitgrößte Bankzusammenbruch in der Geschichte der USA. (Foto: AP)

Bank der Ersten Republik „Es ist sehr schwer, an den Ergebnissen des zweiten Quartals von JP Morgan etwas auszusetzen. „Die Ergebnisse waren hervorragend und zeigten wirklich Stärke in allen Bereichen“, lobte Octavio Marenzi, CEO der Kapitalmarktberatung Opimas. Das gute Ergebnis im Kreditgeschäft konnte die anhaltende Schwäche im Investment Banking kompensieren. Dort sanken die Gebühren um 6 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Sie lagen jedoch immer noch über den Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien sanken um 10 Prozent auf 7 Milliarden US-Dollar, da sich die Finanzmärkte verlangsamten. Die Anleger begrüßten die Ergebnisse. Die Aktie stieg in den frühen Handelsstunden in New York um gut ein Prozent. Höhere Zinssätze steigern die Gewinne von Wells Fargo Auch die US-Großbank Wells Fargo legte im zweiten Quartal aufgrund gestiegener Zinszahlungen der Kunden einen Gewinnsprung hin. Auch die viertgrößte US-Bank hob ihre Prognose für den Zinsüberschuss an. Die US-Wirtschaft entwickelt sich weiterhin besser als von vielen erwartet. Wells Fargo-Chef Charlie Scharf Dieser sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf 13,16 Milliarden Dollar gestiegen. Im Gesamtjahr werde er rund 14 Prozent höher ausfallen als im Jahr 2022, teilte das Geldhaus am Freitag mit. Zuvor war eine Steigerung um zehn Prozent angestrebt worden. Der Überschuss der San Francisco Bank stieg von 3,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Die Fed hat die Zinsen seit letztem März in einem Rekordtempo angehoben, zuletzt auf 5,0 bis 5,25 Prozent. Auch Wells Fargo rechnet mit steigenden Kreditausfällen. Die Rückstellungen für Kreditausfälle beliefen sich im zweiten Quartal auf 1,7 Milliarden US-Dollar, gut dreimal so viel wie vor einem Jahr. Die Bank bereitet sich vor allem auf Turbulenzen bei Krediten für Büroimmobilien vor, die in den letzten Monaten zunehmend in Schwierigkeiten gerieten. „Insgesamt sind die Verluste noch recht gering“, betonte Finanzvorstand Mike Santomassimo. Doch die Bank geht davon aus, dass die Schwächephase noch eine Weile anhalten wird. Die Aktie legte gut 1,1 Prozent zu. Citigroup mit deutlichem Gewinnrückgang Bei der US-Großbank Citigroup gingen die Gewinne hingegen aufgrund der Schwäche im Handelsgeschäft deutlich zurück. Der Überschuss sank im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar von 4,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Gewinne aus dem Privatkundengeschäft und der Vermögensverwaltung konnten den Rückschlag im Einzelhandel nicht ausgleichen. Der Umsatz dieser Sparte sank um 13 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Ein Grund sei die relativ geringe Volatilität, sagte die drittgrößte US-Bank. Die Citigroup war mit ihrem Gewinnrückgang am Freitag außergewöhnlich. Die Aktie verlor 2,1 Prozent. Bank of America, Morgan Stanley und Goldman Sachs werden nächste Woche ihre Zahlen präsentieren. Goldman-Manager warnten kürzlich, dass die Ergebnisse der renommierten Wall-Street-Bank schlechter ausfallen würden als zunächst erwartet. Mike Mayo, Analyst bei Wells Fargo, glaubt, dass dies das schwächste Quartal in der Amtszeit von CEO David Solomon sein könnte. Mit Agenturmaterial Mehr: Warum Wall-Street-Banken unruhige Zeiten erwarten

