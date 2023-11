US-Außenminister Antony Blinken trifft sich während einer Reise ins Westjordanland mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde

US-Außenminister Antony Blinken brachte seinen hektischen diplomatischen Vorstoß im Nahen Osten auf der Israel-Hamas-Krieg Am Sonntag reiste er in das besetzte Westjordanland und traf sich dort mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, bei seinem jüngsten Versuch, das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu lindern und damit zu beginnen, ein Post-Konflikt-Szenario für das Gebiet zu entwerfen.

Nur wenige Stunden später reiste Blinken zu seinem zuvor unangekündigten Besuch in einer gepanzerten Wagenkolonne und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen nach Ramallah Israelische Kampfflugzeuge haben ein Flüchtlingslager angegriffen Im Gazastreifen kamen nach Angaben von Gesundheitsbehörden mindestens 40 Menschen ums Leben und Dutzende wurden verletzt. Trotz der Geheimhaltung und der Weigerung des Außenministeriums, die Reise zu bestätigen, bis Blinken das Westjordanland physisch verlassen hatte, kam es zu Protesten gegen seinen Besuch und die US-Unterstützung für Israel, als die Nachricht von seiner Ankunft durchsickerte.

Abgesehen von Höflichkeiten sagte keiner der Männer ein Wort, als sie sich vor den Kameras begrüßten, und das Treffen endete ohne irgendeinen öffentlichen Kommentar. Es war nicht sofort klar, ob das Fehlen von Worten darauf hindeutete, dass das Treffen schlecht verlaufen war.

Husam Zomlot, palästinensischer Botschafter im Vereinigten Königreich, sagte am Sonntag gegenüber „Face the Nation“, dass das Treffen angespannt sei, „weil es Differenzen gibt“.

„Unser Präsident forderte einen sofortigen Waffenstillstand angesichts des grausamen, mörderischen Angriffs Israels auf unsere Zivilisten und unser Volk“, sagte Zomlot. „Dies ist kein Krieg gegen die Hamas. Es ist seit Beginn klar, dass es ein Krieg gegen unser Volk ist, übrigens nicht nur in Gaza, sondern auch im Westjordanland.“

Zomlot sagte, die USA hätten die Chance, ein Friedensstifter zu sein, und die Palästinenser und Israelis bräuchten „einen Erwachsenen im Raum, und das sind die USA“.

Anschließend stattete Blinken Zypern einen unangekündigten Besuch ab, wo er vom zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulides und Außenminister Constantinos Kombos begrüßt wurde, die er zu einem Treffen zurück ins Flugzeug einlud. Anschließend reiste er nach Bagdad.

US-Außenminister Antony Blinken trifft sich am 5. November 2023 inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas in der Muqata in Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. JONATHAN ERNST / REUTERS



Bei dem Treffen mit Abbas sagte Matthew Miller, Sprecher des Außenministeriums, Blinken habe das Engagement der USA für die Bereitstellung lebensrettender humanitärer Hilfe und die Wiederaufnahme wesentlicher Dienste in Gaza bekräftigt und deutlich gemacht, dass Palästinenser nicht gewaltsam vertrieben werden dürften.

Blinken und Abbas diskutierten über Bemühungen zur Wiederherstellung von Ruhe und Stabilität im Westjordanland, einschließlich der Notwendigkeit, extremistische Gewalt gegen Palästinenser zu stoppen und die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen, sagte Miller in Bezug auf die von israelischen Siedlern begangene Gewalt.

Das Treffen mit Abbas, dessen in Ramallah ansässige Palästinensische Autonomiebehörde seit der gewaltsamen Übernahme durch die Hamas im Jahr 2007 keine Rolle mehr in Gaza gespielt hat, fand am Beginn von Blinkens drittem Tag einer intensiven Nahostreise statt – seinem zweiten seit Kriegsbeginn ein überraschender Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober. Blinken hatte Israel besucht und sich am Freitag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu getroffen, bevor er am Samstag nach Jordanien zu Treffen mit hochrangigen arabischen Beamten aufbrach.

Bei jedem Stopp hat Blinken die klare Unterstützung der USA für das Recht Israels auf Selbstverteidigung zum Ausdruck gebracht, aber auch betont, dass es sich an das Kriegsrecht halten, die Zivilbevölkerung schützen und die humanitären Hilfslieferungen nach Gaza erhöhen muss. Um dies zu erreichen und den Strom von Ausländern, die aus Gaza fliehen, zu lindern, plädiert er dafür, dass Israel bei seinen Luftangriffen und Bodenoperationen fortlaufende humanitäre Pausen einführen sollte, was Netanyahu bisher rundweg abgelehnt hat.

US-Beamte glauben, dass Netanyahu seinen Widerstand mildern könnte, wenn er davon überzeugt werden kann, dass es im strategischen Interesse Israels liegt, die Not der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu lindern. Die rasant steigende Zahl der Todesopfer löste weltweit wachsende Empörung aus. Am Wochenende gingen Zehntausende von Washington bis Berlin auf die Straße, um einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern.

Die gleichen Forderungen äußerten auch die arabischen Außenminister Jordaniens, Ägyptens, Saudi-Arabiens, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate, mit denen Blinken am Samstag in Amman zusammentraf.

Aber Blinken sagte, die USA würden nicht darauf drängen.

„Wir sind jetzt der Ansicht, dass ein Waffenstillstand die Hamas einfach an Ort und Stelle lassen würde und in der Lage wäre, sich neu zu formieren und zu wiederholen, was sie am 7. Oktober getan hat“, sagte er. Stattdessen sagte er, dass vorübergehende humanitäre Kampfpausen von entscheidender Bedeutung seien, um die Zivilbevölkerung zu schützen, Hilfe zu erhalten und Ausländer herauszuholen, „und gleichzeitig Israel in die Lage zu versetzen, sein Ziel, die Niederlage der Hamas, zu erreichen“.

Arabische Beamte sagten, es sei viel zu früh, um über einen der wichtigsten Tagesordnungspunkte Blinkens, die Nachkriegszukunft Gazas, zu diskutieren. Die Beendigung des Tötens und die Wiederherstellung einer kontinuierlichen humanitären Hilfe seien dringend erforderlich und müssten zunächst angegangen werden, sagten sie.

„Wie können wir uns überhaupt vorstellen, was als nächstes passieren wird?“ sagte der jordanische Außenminister Ayman al-Safadi. „Wir müssen unsere Prioritäten klarstellen.“

Arabische Staaten widersetzen sich amerikanischen Vorschlägen, dass sie eine größere Rolle bei der Lösung der Krise spielen könnten. Sie äußern ihre Empörung über die zivilen Opfer der israelischen Militäreinsätze, glauben aber, dass Gaza größtenteils ein von Israel selbst verursachtes Problem sei.

Aber US-Beamte glauben, dass die arabische Unterstützung, egal wie bescheiden sie auch sein mag, von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen sein wird, die sich verschlechternden Bedingungen in Gaza zu lindern und den Grundstein dafür zu legen, was die Hamas als Regierungsbehörde des Territoriums ersetzen würde, wenn es Israel gelingt, die Gruppe auszurotten.

Noch immer gibt es kaum Ideen zur künftigen Regierungsführung im Gazastreifen. Blinken und andere US-Beamte geben einen vagen Überblick darüber, dass es sich um eine Kombination aus einer wiederbelebten Palästinensischen Autonomiebehörde, internationalen Organisationen und möglicherweise einer Friedenstruppe handeln könnte. US-Beamte geben zu, dass diese Ideen auf deutlich mangelnde Begeisterung gestoßen sind.