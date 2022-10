US-Aufrufe zur Bestrafung Saudi-Arabiens werden lauter — RT World News

Der Gesetzgeber hat vorgeschlagen, die Waffenverkäufe einzustellen, nachdem er Riad beschuldigt hatte, die Ölförderung zu kürzen, um Moskau zu helfen

US-Senator Richard Blumenthal und der Abgeordnete Ro Khanna haben Saudi-Arabien vorgeworfen „Absprachen“ mit Russland im Ukraine-Konflikt durch Kürzung der OPEC-Ölförderquoten, angeblich um Moskaus Energieeinnahmen zu steigern. Die beiden hochkarätigen Demokraten forderten die Einstellung des Waffenverkaufs, um Riad zu bestrafen.

„Amerika sollte einem offensichtlichen Verbündeten unseres größten Feindes – dem Atombomben-Erpresser – nicht eine solche unbegrenzte Kontrolle über strategische Verteidigungssysteme gewähren [Russian President] Wladimir Putin“, Jeffrey Sonnenfeld, Wirtschaftsprofessor von Blumenthal, Khanna und Yale, schrieb am Sonntag in einem Kommentar von Politico. Sie fügten hinzu, dass sie dem Senat und dem Repräsentantenhaus am Dienstag ein Gesetz vorschlagen werden, um die US-Waffenverkäufe an Saudi-Arabien sofort einzustellen.

Am Montag forderte auch der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, Bob Menendez, die US-Regierung auf, alle Aspekte ihrer Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien einzufrieren. „Es gibt einfach keinen Platz, um beide Seiten dieses Konflikts zu spielen“, sagte er und fügte hinzu, dass er „wird keine Zusammenarbeit mit Riad freigeben, bis das Königreich seine Position in Bezug auf den Krieg in der Ukraine neu bewertet.“









Zur Debatte steht die Entscheidung der OPEC letzte Woche, die Ölförderung der Mitgliedsländer um 2 Millionen Barrel pro Tag zu drosseln, ein Schritt, den die ölproduzierenden Länder auf steigende Zinssätze im Westen und eine einbrechende Weltwirtschaft zurückführten. Angesichts der Inflationsrate in den USA nahe einem 40-Jahres-Hoch und der bevorstehenden Zwischenwahlen im Kongress im nächsten Monat hatte Präsident Joe Biden Saudi-Arabien aufgefordert, bei der Senkung der Rohölpreise zu helfen.

Blumenthal vertritt Connecticut und ist Mitglied des Armed Services Committee des Senats, während Khanna aus Kalifornien stammt und einen Sitz im House Armed Services Committee hat. Der Gesetzgeber sagte, einige Mitglieder des Kongresses hätten zuvor vorgeschlagen, Waffenverkäufe an Riad einzustellen, aber diese Gesetzesvorlagen seien nicht angenommen worden. „Aufgrund des intensiven parteiübergreifenden Rückschlags von Saudis Absprachen mit Russland denken wir, dass es diesmal anders ist.“ sagte der Kommentar.













Die OPEC-Produktionskürzung war a „spitzer Schlag“ in die USA, fügten die drei Autoren hinzu und argumentierten, dass das Ölkartell die Quoten noch nie zuvor angesichts eines so engen Angebots-Nachfrage-Gleichgewichts auf den Rohölmärkten reduziert habe. „Es gab keine unmittelbare Notwendigkeit für Saudi-Arabien, das Angebot zu reduzieren, es sei denn, sie wollten den USA zugunsten Russlands schaden.“

Drei weitere Demokraten im Kongress – die Abgeordneten Sean Casten, Tom Malinowski und Susan Wild – brachten Ende letzter Woche einen Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses ein, in dem sie die USA auffordern, ihre Truppen und Raketenabwehrsysteme aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abzuziehen. „Die drastische Kürzung der Ölförderung durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ist trotz der Annäherungsversuche von Präsident Biden an beide Länder in den letzten Monaten ein feindseliger Akt gegen die Vereinigten Staaten und ein klares Signal, dass sie sich entschieden haben, sich in seinem Krieg gegen die Ukraine auf die Seite Russlands zu stellen.“ sagten die Gesetzgeber.

Blumenthal und Khanna sagten, die USA würden ihre Truppen lieber in Saudi-Arabien halten, als Russland oder China die Lücke füllen zu lassen. Sie argumentierten mit der angeblichen Unterstützung des Königreichs für Russland „sollte eine weitreichende Überprüfung der amerikanisch-saudischen Beziehung auslösen.“