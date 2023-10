Der US-Armeegefreite Travis King, der über die südkoreanische Grenze nach Nordkorea geflohen war, bevor er nach Hause zurückgebracht wurde, wurde vom US-Militär wegen mehrerer Verbrechen angeklagt und festgenommen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Nachrichtenagenturen eingesehen haben.

Den Dokumenten zufolge wurde der 23-jährige Gefreite wegen acht Anklagepunkten angeklagt, darunter Fahnenflucht, Angriff auf Kameraden und Besitz von Bildern von Kindesmissbrauch.

Der Vorwurf der Fahnenflucht kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. King wird außerdem vorgeworfen, im vergangenen Jahr andere Polizisten getreten und geschlagen zu haben, illegal Alkohol getrunken zu haben, eine falsche Aussage gemacht zu haben und ein Video eines Kindes bei sexuellen Aktivitäten besessen zu haben.

Kings Mutter Claudine Gates hat in einer von ihrer Familie veröffentlichten Erklärung darum gebeten, dass für ihren Sohn die „Unschuldsvermutung“ gilt. Sie sagte, sie liebe ihn „bedingungslos“ und mache sich Sorgen um seine geistige Gesundheit.

„Eine Mutter kennt ihren Sohn, und ich glaube, dass meinem Sohn während seines Einsatzes etwas passiert ist. Die Armee hat versprochen, zu untersuchen, was in Camp Humphries passiert ist, und ich warte auf die Ergebnisse“, sagte sie.

Was ist mit King passiert?

Im Juli war King während seiner Stationierung in Südkorea mit Übergriffen konfrontiert und wurde zurück in die Vereinigten Staaten eskortiert, als es ihm gelang, vom Flughafen Seoul zu fliehen und an einer Tour durch die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea teilzunehmen.

Eine Gruppe von Touristen steht in der Nähe einer Grenzstation, nicht weit von der Stelle, an der King die Grenze überquerte Bild: Sarah Jane Leslie/AP Photo/Picture Alliance

Anschließend rannte King über die befestigte Grenze und wurde schnell von den nordkoreanischen Behörden festgenommen.

King wurde zwei Monate lang in Nordkorea festgehalten, bevor er im September nach Verhandlungen freigelassen wurde. Die schwedische Regierung holte ihn zurück und brachte ihn nach China, um ihn dem US-Botschafter zu übergeben. Am 28. September wurde er zur medizinischen Untersuchung in ein Militärkrankenhaus in Texas gebracht.

Nach Kings Rückkehr hatte die US-Armee die Frage, ob gegen King Disziplinarmaßnahmen drohen, mit der Begründung zurückgestellt, dass dies Priorität habe

hat sich darum gekümmert, das Wohlergehen des Soldaten nach seiner Zeit in nordkoreanischer Haft sicherzustellen.

Einzelheiten zu seiner Behandlung in nordkoreanischem Gewahrsam hat King nicht öffentlich bekannt gegeben.

tg/wmr (AP, Reuters)