US-Arbeitsminister Walsh wird Vorsitzender der NHL-Spielergewerkschaft: Berichte

Laut zwei mit seinen Plänen vertrauten Personen und anderen Medienberichten wird erwartet, dass US-Arbeitsminister Marty Walsh die Biden-Regierung verlässt, um die Spielervereinigung der National Hockey League zu leiten.

Die Eishockeyspielergewerkschaft hat nach einem neuen Geschäftsführer gesucht, der Don Fehr übernehmen soll. Ein Verbandssprecher hatte am Dienstag kein offizielles Update zur Situation.

CBC Sports hat die Berichte nicht unabhängig bestätigt.

Walsh, 55, ein ernsthafter Fan der Boston Bruins, zeigte in Videos, die er während seiner Amtszeit von 2014 bis 2021 als Bürgermeister von Boston online stellte, ein enzyklopädisches Wissen über den Sport.

Die NHLPA begann Ende April mit der Suche nach einem Nachfolger für Fehr, benannte eine siebenköpfige Suchkommission und stellte eine Firma zur Unterstützung ein.

Fehr, der vor allem für seine langjährige Karriere als Verantwortlicher der Major League Baseball Players Association bekannt ist, begann im Dezember 2010 mit der Arbeit für die Eishockeygewerkschaft und war seit 2011 Geschäftsführer, wo er zwei Tarifverhandlungen beaufsichtigte.

Walsh geht davon aus, dass er in einer Zeit wachsender NHL-Einnahmen übernehmen wird, wobei noch drei Jahre bis zur nächsten Runde der CBA-Gespräche verbleiben.

„Ich habe Marty ein paar Mal getroffen, als er Bürgermeister von Boston war, aber darüber hinaus gibt es nichts hinzuzufügen“, sagte NHL Commissioner Gary Bettman.

„Ich werde mich nicht dazu äußern, wer der nächste Geschäftsführer sein könnte oder nicht. Es wäre unangemessen und könnte, wenn ich weit genug gehen würde, gegen die Bundesarbeitsgesetze verstoßen. Tatsache ist, dass wir sehr sind respektvoll gegenüber dem, was die Spieler tun. Sie werden den Prozess für einen neuen Geschäftsführer nach eigenem Ermessen durchführen, und mit wem auch immer wir zusammenarbeiten werden.“

Befristeter Arbeitsvertrag

Als Arbeitsminister half Walsh bei der Aushandlung einer befristeten Arbeitsvereinbarung zwischen großen Güterbahnen und ihren Gewerkschaften, um das Risiko eines Streiks zu verhindern, der die US-Wirtschaft vor den Zwischenwahlen 2022 hätte stören können. Später zwang der Kongress den Gewerkschaften einen Vertrag auf, nachdem die Arbeiter die Vereinbarung nicht ratifiziert hatten.

Ein Verwaltungsbeamter sagte am Dienstag, dass Walsh seinen Posten nach der Rede von Präsident Joe Biden zur Lage der Nation voraussichtlich verlassen werde, ebenso wie eine zweite Person, die mit Walshs Plänen vertraut ist und betonte, dass der Plan noch nicht endgültig sei. Beide Personen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um Abreisepläne zu besprechen.

Walshs Abgang würde ihn zum ersten von Bidens Kabinettssekretären machen, der geht. Der Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, hat am Mittwoch seinen letzten Tag im Weißen Haus. Und letzte Woche kündigte Biden den bevorstehenden Abgang von Brian Deese, dem Direktor des National Economic Council, an.

Der neue Stabschef Jeff Zients hat die letzten Monate damit verbracht, die Verwaltung auf eine mögliche Personalfluktuation vorzubereiten, da Biden die Zweijahresmarke im Amt erreicht hat. Nach zwei Jahren ungewöhnlicher Stabilität in den Personalrängen haben Beamte des Weißen Hauses telegraphiert, dass in den kommenden Monaten weitere Änderungen wahrscheinlich sind, da ausgebrannte Mitarbeiter nach neuen Möglichkeiten suchen und durch solche mit frischer Energie ersetzt werden – und während Biden sich auf den erwarteten Start vorbereitet seines Wiederwahlkampfes in den kommenden Monaten.

Biden bemerkte in einer Rede vor Bürgermeistern im Januar, dass Walsh dafür sorge, dass staatliche Bauprojekte einen vorherrschenden Lohn zahlten und dass Ausbildungsprogramme den Arbeitern die erforderlichen Fähigkeiten vermittelten.

Walsh wechselte in die Politik, nachdem er in den Reihen einer Baugewerkschaft aufgestiegen war. Im Alter von 21 Jahren trat er dem Laborers‘ Local 223 bei und wurde schließlich dessen Präsident. Er wurde 1997 in das Repräsentantenhaus von Massachusetts gewählt und blieb in der Legislative, bis er zum Bürgermeister gewählt wurde. Er war auch früher Vorsitzender der Boston Building Trades Union.