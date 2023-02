US-Anleger meiden Tech-Aktien: Hohe Ölpreise schüren Inflationssorgen

Die Ankündigung Russlands, die Ölförderung ab März zu drosseln, treibt die Kurse an der Wall Street in die Höhe. Anleger befürchten, dass die Inflation dadurch steigen wird. Das belastet vor allem Tech-Papiere.

Die jüngsten Inflations- und Zinssorgen haben US-Technologieaktien erneut belastet. Diese Befürchtungen wurden zum Ende der Woche durch stark steigende Ölpreise und robuste Wirtschaftsdaten verstärkt: Die Verbraucherstimmung hellte sich im Februar stärker als erwartet auf. Die Konsumklimaumfrage der University of Michigan ist auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen.

Nasdaq100 12.304,92

Der Techlastige Nasdaq100 fiel um 0,62 Prozent auf 12.304,92 Punkte. Die Standardwerte hingegen haben sich nach ihren jüngsten Kursverlusten stabilisiert. So lief es für den breiten Markt S&P500 um 0,22 Prozent auf 4090,46 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,50 Prozent auf 33.869,27 Punkte. Auf Wochensicht steht immer noch ein Minus von 0,17 Prozent.

Die Ankündigung Russlands, wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl die Ölförderung ab März zu drosseln, trieb die Ölpreise in die Höhe und schürte Inflationssorgen. Steigen die Kurse deutlich an, befürchten Anleger letztlich, dass die Zinsen weiter steigen. Höhere Zinsen wiederum belasten tendenziell den Aktienmarkt, weil sie andere Anlageklassen attraktiver machen.

Tesla 183.52

Bereits vor dem Wochenende waren die Renditen am Rentenmarkt spürbar gestiegen. Anleger warten nun gespannt auf die Inflationszahlen für Januar, die nächsten Dienstag veröffentlicht werden. Technologieaktien wurden weiterhin gemieden, da ihre oft hohen Bewertungen in der Regel von der Hoffnung auf beträchtliche Gewinne in der Zukunft getrieben werden. Aus heutiger Sicht sind diese jedoch bei steigenden Zinsen weniger wert.

lyft 9.66

Die Aktie des Autobauers Tesla und die von NVIDIA verlor gut fünf oder fast fünf Prozent. Mit einem Kursgewinn von aktuell 45,5 Prozent seit Jahresbeginn sind die Papiere des Chipkonzerns 2023 bisher auch überdurchschnittlich stark. Das Thema künstliche Intelligenz inspiriert. Die Aktien des Reisebüros lyft nach Quartalszahlen und enttäuschenden Aussichten um mehr als ein Drittel eingebrochen. In den Vereinigten Staaten habe sich Mitfahrgelegenheiten fast vollständig von der Pandemie erholt, Lyft jedoch nicht, schrieb JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth. Das Schlussquartal von Lyft sei einfach „zum Vergessen“ gewesen, zog der Experte Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC ein ernüchterndes Fazit.

PayPal 75,79

Die Aktien von PayPal gegen den Trend und gewann 3 Prozent. Trotz Inflations- und Rezessionsängsten war der Online-Zahlungsdienst bis Ende des Jahres deutlich gewachsen. Am S&P-Ende sackten die Papiere ab Nachrichten Corp um fast zehn Prozent. Der Konzern des Medienunternehmers Rupert Murdoch will in diesem Jahr 1.250 Stellen abbauen. CEO Robert Thomson machte die akute Inflation und die steigenden Zinssätze dafür verantwortlich, dass die Einnahmen von News Corp im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 7 Prozent zurückgegangen sind.

Der Euro litt unter den robusten US-Daten und wurde zuletzt bei 1,0679 $ gehandelt. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0690 (Donnerstag: 1,0771) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete somit 0,9355 (0,9284) Euro. Vor diesem Hintergrund gerieten auch US-Staatsanleihen unter Druck. Zuletzt fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note Future) um 0,32 Prozent auf 112,67 Punkte. Dagegen stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 3,75 Prozent.