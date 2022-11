Urvashi Rautela reagiert auf die Frage „RP hum samajhte the Rishabh Pant, lekin koi aur hi nikle“

Die Filmfare Middle East Achievers Night in Dubai wurde am Samstag, den 19. November, mit Ranveer Singh, Shehnaaz Gill, Tejasswi Prakash, Janhvi Kapoor, Ayushmann Khurrana, Tamannaah Bhatia, Manushi Chhillar, Bhumi Pednekar und anderen Prominenten gefeiert.

Urvashi Rautela beehrte die Veranstaltung ebenfalls in einem knisternden rosa Kleid. Die Schauspielerin wurde auf dem roten Teppich erneut zu ihrer Beziehung zum indischen Wicketkeeper-Schlagmann-Ass Rishabh Pant befragt, nachdem die beiden dieses Jahr mehrfach in Social-Media-Fehden verwickelt waren.

In einem von Instant Bollywood geteilten Video wird die Hate Story 4-Schauspielerin gefragt: „RP hum log samajhte the Rishab Pant, lekin woh toh koi aur hi nikle“, da sich der Reporter auf den südindischen Schauspieler Ram Pothineni bezog, mit dem Urvashi zusammen war teilte das Foto im Oktober auf ihrem Instagram-Account und beschriftete es mit „With RP“.

Die Schauspielerin versuchte zunächst, der Frage auszuweichen und antwortete dann: „Er ist mein Co-Schauspieler (Ram) und ich arbeite mit ihm in meinem nächsten Film“. Der Reporter grillte sie weiter und fragte: „Toh aap jis RP ka intezaar kar rahi thi, woh yahi the?“, worauf die Schauspielerin sagte: „Ich werde nur über meine Filme und Filmprojekte sprechen.“





Für die Unkundigen, nachdem ihre Dating-Gerüchte im Jahr 2018 aufgetaucht waren, nahmen die Spannungen zwischen Urvashi und Pant kürzlich seit ihrem Interview im August zu, in dem sie behauptete, ein gewisser „Mr. RP“ habe fast 10 Stunden in einer Hotellobby auf sie gewartet, um sie zu treffen während sie etwas Schlaf bekam und dass sie sich schlecht fühlte, nachdem sie „16-17 verpasste Anrufe“ gesehen hatte.

Die beiden erhoben später in den sozialen Medien mehrere Vorwürfe gegeneinander und Urvashi wurde sogar gnadenlos gehänselt, als Rishabh beim kürzlich abgehaltenen Asien-Cup schlecht abschnitt und Indien sich nicht für das Finale der T20-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.