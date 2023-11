Stand: 30.11.2023 10:18 uur

Voor het hogere regionale gerechtshof van Stuttgart ligt er een gigantische test voor de echte terreurgroep ‘Gruppe S.’ zu Ende verdwenen. Der Rädelsführer heeft meer Jahre in Haft.

Na ruim 170 procedures zouden de hogere regionale rechtbanken van de Rädelsführer van een rechts-extremistische terroristische groepering in Stuttgart te maken krijgen met verdere straffen. Uit het dorp Augsburg werner S., na de „Gruppe S.“ Als u in de gevangenis zit, zijn wij immers verantwoordelijk voor de Überzeugung des Gerichts, een terroristische groepering die heeft geleden. De Bundessanwaltschaft kreeg in zijn geheel een goede straf voor het hele jaar, die het voordeel had van een gratis vakantie.

Neben S. zouden eerder onder toezicht van de Groep komen te staan. Ze zijn waarschijnlijk gelukkiger tijdens hun verblijf, waaronder de volgende. Een klacht werd vrijelijk uitgesproken.

Voorbeeld: Gründung eener Terrorzelle

De Vertreterin der Bundesanwaltschaft hatte voor Gericht, Mitglieder der Gruppe hatten de Übernahme der Bundesrepublik Deutschland door Vüchtlinge fürchtet en dagegen in de Kampf Ziehen wollen. De Männern zijn voorbereid op een leven vol terreur. Je zult met vrede en vreugde in je leven leven en een burgeroorlog in Duitsland.

Een verdediger hing aan de groep van een „Ansammlung Sprüche klopfender Wichtigtuer“.

Lang Verfahrensdauer

De streng gecontroleerde relaties werden op de lange termijn meegezogen in het milieu en de Corona-pandemie. Eén van de verdachten was voorbereid op vervolging in de zaak untersuchungshaft. De antwoorden van Bayern waren van groot belang voor de betrokken processen. De Mann-oorlog nach het Oberlandesgerichts-recht op de Heimfahrt van een Verhandlung in de Stammheimer Hochsicherheitstrakt-kurz voor de Seiner-Wohnung tot jijammengebrochen. Ursache sollen Herzprobleme gewesen sein.