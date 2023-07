Ein konservativer US-Bundesrichter hat eine einstweilige Verfügung gegen die Regierung erlassen, in der er soziale Netzwerke auffordert, Falschmeldungen zu löschen.

BERLIN taz | Verbreiter von Fake News in sozialen Netzwerken haben in den USA einen bedeutenden rechtlichen Meilenstein erreicht: Am Dienstag erließ ein US-Bundesrichter in Louisiana eine einstweilige Verfügung für das Weiße Haus und Dutzende Regierungsbehörden, um die Löschung oder sogar Löschung der Netzwerkplattformen zu verhindern Markieren von Beiträgen, „die durch den Grundsatz der Meinungsfreiheit geschützt sind“.

Ausgangspunkt der Klage, die die beiden republikanischen Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten Louisiana und Missouri eingereicht hatten, waren Bemühungen der Regierungsbehörden, gegen Falschmeldungen zur Corona-Pandemie vorzugehen. Dabei ging es um Übertreibungen der angeblichen Gefahren der Impfung bis hin zur Theorie, dass Nanochips mit den Impfstoffen implantiert würden, um die Bevölkerung über 5G zu kontrollieren.

Die Debatte um die Verantwortung der Netzbetreiber verschärfte sich, nachdem Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmten, nachdem der gewählte Präsident monatelang auf Twitter die Lüge über manipulierte Wahlen verbreitet hatte – und ihn schließlich bis auf weiteres von der Plattform sperrte Besitzer Elon Musk hat Trumps Konto entsperrt.

Die einstweilige Verfügung ist noch keine rechtskräftige Entscheidung, Beweise und Verfahren haben noch nicht stattgefunden. Zur Unterstützung der Anordnung sagte der von Trump ernannte Bundesrichter Terry A. Doughty im Jahr 2017: „Wenn die Behauptungen der Kläger wahr sind, dann stellt dieser Fall den massivsten Angriff auf die Meinungsfreiheit in der Geschichte der Vereinigten Staaten dar.“ Den Klägern droht ein Erfolg beim Nachweis, dass die Regierung ihre Macht genutzt hat, um die Opposition zum Schweigen zu bringen.“

Neben den beiden Staatsanwälten hatten sich prominente Impfgegner und eine rechte Medienplattform der Klage angeschlossen. Sie spiegeln das Gejammer der Republikaner über angebliche Zensur und entsprechende Verschwörungsmythen wider. „Der Deep State hat die Saat der Unterdrückung und Zensur gelegt, aber er wurde befruchtet und wuchs schnell, als Joe Biden sein Amt antrat“, sagte Andrew Bailey, Generalstaatsanwalt von Missouri, in einem Interview mit dem Washington Post.

Die Anordnung gegen die Regierungsbehörden bleibt bestehen, bis entweder Richter Doughty selbst oder eine höhere Behörde sie aufhebt. Eine Beweisaufnahme sei dem Beschluss zufolge derzeit nicht erforderlich.