Nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts ist es Heilpraktikern nicht gestattet, ihren Patienten Blut zur Herstellung eigener Blutprodukte zu entnehmen. Am 15. Juni 2023 hat das Gericht in Leipzig eine Berufung gegen ein entsprechendes Urteil des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) abgelehnt, wie die Pressestelle der Deutschen Presse-Agentur jetzt mitteilte (Az.: BVerwG 3 C 3.22). , BVerwG 3 C 5.22 und BVerwG 3 C 4.22).