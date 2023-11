Urteil steht fest: Texas-Wähler sagen den ältesten Richtern, dass es Zeit ist, in den Ruhestand zu gehen

AUSTIN, Texas (AP) – Wenn es um das Alter auf dem Stimmzettel geht, hat Texas nicht bis 2024 gewartet, um abzuwägen.

Als die texanischen Wähler aufgefordert wurden, Richter bis zu ihrem 79. Lebensjahr im Amt zu lassen – ein Jahr jünger als Präsident Joe Biden –, lehnten sie den Vorschlag bei den Wahlen am Dienstag entschieden ab, eine Niederlage, die neue Aufmerksamkeit erregte zu Fragen des Alters und der Eignung für das Amt in den USA

„Das Alter steht für amerikanische Wähler in einer Weise im Vordergrund, wie es traditionell nicht der Fall war, und sie sind deswegen nervös“, sagte Cal Jillson, Professor für Politikwissenschaft an der Southern Methodist University.

Andere warnten vor umfassenderen Erkenntnissen. Nach Angaben des National Center for State Courts haben mindestens vier weitere Staaten im letzten Jahrzehnt ähnliche Vorschläge abgelehnt. Und gibt das an haben die Maßnahmen verabschiedet haben dies größtenteils in knappen Abstimmungen getan.

Dennoch hat das Ergebnis in Texas das Alter in der Politik noch einmal ins Rampenlicht gerückt. Biden ist jetzt 80 und der frühere Präsident Donald Trump ist 77. Heute wird der Altersfaktor möglicherweise zu einem wichtigen Thema Rückkampf im Jahr 2024 ihres ersten Rennens, im Jahr 2020.

Das einseitige Scheitern von Vorschlag 13 – der das gesetzliche Renteneintrittsalter für Staatsrichter um vier Jahre angehoben hätte – fiel bei einer weitgehend ruhigen Wahl außerhalb des Jahres in Texas auf. Zum einen war es der einzige Abstimmungspunkt, den die Wähler unter 14 vorgeschlagenen Änderungen der texanischen Verfassung zur Ablehnung auswählten. Zu den verabschiedeten Maßnahmen gehörten Gehaltserhöhungen für pensionierte Lehrer und Änderungen der landwirtschaftlichen Vorschriften.

Im Vorfeld der Abstimmung am Dienstag gab es keine organisierte Opposition. Aber mit einer Mehrheit von fast 2 zu 1 wehrten sich die texanischen Wähler dagegen, Richter bis in ihre späten 70er Jahre im Amt bleiben zu lassen, da dies laut Befürwortern erfahrenen Richtern helfen würde, länger im Amt zu bleiben. Sie argumentierten außerdem, dass eine höhere Lebenserwartung eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters angemessen mache.

Die vorsitzenden Richter der höchsten Gerichte von Texas gehören zu denen, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen werden.

Die Gesetzgeber, die den Gesetzentwurf verfasst haben, antworteten am Mittwoch nicht mit der Bitte um Stellungnahme zum Scheitern der Maßnahme.

Im August eine Umfrage von Das Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research fanden heraus, dass 77 % der Erwachsenen in den USA der Meinung sind, dass Biden zu alt ist, um effektiv eine zweite Amtszeit abzuleisten. Unterdessen zeigte sich trotz des geringen Altersunterschieds nur die Hälfte der Erwachsenen besorgt über Trumps Alter.

Seit 2011 lehnen Wähler in Arizona, Ohio, New York und Hawaii Abstimmungsmaßnahmen zur Anhebung des Ruhestandsalters für Richter ab. Aber ähnliche Bemühungen fanden in Pennsylvania und Florida Zustimmung.

Laut Bill Raftery, einem leitenden Wissensmanagement-Analysten beim National Center on State Courts, gab es in keinem der Bundesstaaten mit vorgeschlagenen Erhöhungen der Altersgrenzen organisierten Widerstand, bevor die Vorschläge scheiterten.

Er bestritt nicht, dass das Alter ein Faktor für die Wähler sein könnte. Aber er sagte, dass bei einigen Wählern auch die Unterstützung für Amtszeitbegrenzungen eine Rolle spielen könnte.

„Es gab kein ‚People against Old Judges PAC‘ oder was auch immer“, sagte Raftery.