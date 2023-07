Pete Davidson (29) muss nach seinem Autounfall Zivildienst leisten. Dies berichtete Page Six unter Berufung auf eine Quelle der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles County. Der Komiker krachte im März dieses Jahres mit seinem Auto in ein Haus in Los Angeles. Er musste sich wegen „rücksichtslosen Fahrens“ vor Gericht verantworten.

Zivildienst in der Feuerwache seines verstorbenen Vaters?

Zusätzlich zu den 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit muss Pete Davidson einen 12-stündigen Verkehrskurs besuchen. Ihm werden auch die Auswirkungen rücksichtslosen Fahrens in einem Krankenhaus oder einer Leichenhalle gezeigt. Sollte der ehemalige „Saturday Night Live“-Star diese Bedingungen erfüllen, werde er nicht strafrechtlich verfolgt, hieß es.

Pete Davidson darf daher Sozialdienst in der Feuerwache leisten, in der sein Vater einst arbeitete. Scott Davidson starb am 11. September 2001 während seines Militärdienstes nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York. Sein Sohn war damals sieben Jahre alt. Der Komiker hat in seinen Shows immer offen darüber gesprochen, wie sich der Tod seines Vaters auf seine geistige Gesundheit ausgewirkt hat.

Pete Davidson: Stationäre Behandlung bei psychischen Problemen

Erst vor wenigen Wochen berichtete „Page Six“, dass Pete Davidson wegen psychischer Probleme im Krankenhaus liege. Im Jahr 2018 gab der Schauspieler bekannt, dass bei ihm eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden sei. Außerdem soll er aufgrund des Todes seines Vaters an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.

Der Unfall, für den Pete Davidson nun Zivildienst leisten muss, ereignete sich am 4. März 2023. Davidson soll den Vorwürfen zufolge in einem Wohngebiet unterwegs gewesen sein, als sein Mercedes aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam. Alkohol oder Drogen sollen nicht im Spiel gewesen sein. Davidson saß am Steuer. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt.