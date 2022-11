Urteil im Spionageprozess: Geheimagent aus Geltungssucht

Stand: 18.11.2022 16:06 Uhr

Ein Ex-Reserveoffizier wurde der Geheimdiensttätigkeit für Russland für schuldig befunden. Über den Fall hinaus stellt sich die Frage, wie mit Russlands Militärvertretern umgegangen werden soll.

Von Silvia Stöber, tagesschau.de

Eine „extrem pro-russische Haltung“ und der Drang, „sich bei russischen Militärangehörigen beliebt und wichtig zu machen“. Richter Jan van Lessen vom 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf attestierte dem Angeklagten diese Motivation. Der 66-jährige Ex-Reserveoffizier Ralph G. wurde wegen nachrichtendienstlicher Tätigkeit für Russland zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Außerdem hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Der Angeklagte hatte jahrelang Informationen an den russischen Militärgeheimdienst GRU geliefert. Dazu gehörten umfangreiche Informationen zu Reservisten, Kooperationen der Bundeswehr mit zivilen Institutionen, Cyberspace und EU-Sanktionen gegen Russland.

„Nur kalter Kaffee“

GS-Verteidiger Christopher Hilgert hatte auf Freispruch plädiert. Er behauptete, sein Mandant habe gute Absichten, arbeite für Frieden, Versöhnung und Brücken über Spaltungen hinweg.

Zudem zeichnete Hilgert, Vertragsanwalt des Bundeswehrverbandes, das Bild eines reformierten Angeklagten, dem nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar die Basis für seine Versöhnungsarbeit verloren gegangen sei. In Russland „haben kriminelle Gruppen inzwischen eine Diktatur geschaffen “, so G. Er unterstützt jetzt die Ukraine.

Von der vom Angeklagten beanspruchten Kompetenz für Sicherheitspolitik und Osteuropa blieb im Plädoyer des Verteidigers wenig übrig. Was G. weitergab, sei „nur kalter Kaffee ohne Aussagekraft“. Es handelte sich lediglich um öffentlich zugängliche Informationen. Er wisse nichts über die Verbindungen seiner Gesprächspartner – Militärattachés der russischen Botschaft – zum Geheimdienst GRU und dessen Aktivitäten.

Agent auch ohne konspirative Aktion

Die Bundesanwaltschaft als Staatsanwaltschaft und der Richter bestätigten, dass G. fast nur öffentlich zugängliche Informationen weitergegeben habe. Da er keine Sicherheitsüberprüfung hatte, hatte er keinen Zugang zu geheimen Informationen.

Richter van Lessen folgte dennoch der Einschätzung der Bundesanwaltschaft, dass der Angeklagte im Geheimdienst tätig war. Dazu ist kein Verhalten im Sinne klassischer Spionage und konspirativer Aktion erforderlich. Außerdem müssen die bereitgestellten Informationen nicht geheim und von großer Bedeutung sein.

Mit dem Fachwissen und den Einsichten, die G. durch seine Tätigkeit als Reserveoffizier und in Wirtschaftsverbänden hatte, konnte er jedoch Informationen zusammentragen und mit Einschätzungen und Informationen über Personen ergänzen. Er akzeptierte zumindest, dass die Informationen den GRU erreichten und er gegen die Interessen Deutschlands und der USA handelte.

Militärattachés sind Spione

Als Zeuge vor Gericht erklärte Brigadegeneral i.R. Reiner Schwalb, dass die bei russischen Botschaften akkreditierten Militärattachés dem Geheimdienst GRU zugeordnet sind. Er war als Verteidigungsattaché in Moskau mit G. in Kontakt gekommen.

Schwalb zitierte einen Artikel des russischen Oppositionsmediums Meduza, wonach Militärattachés vor ihrem Einsatz eine Ausbildung beim GRU absolvieren und dann mit dem Geheimdienst verbunden bleiben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ordnete die Militärattachés auch funktional dem GRU zu, sie nutzten ihren Diplomatenstatus zur Tarnung, erklärte Gerd Kaiser von der Bundesanwaltschaft in seinem Plädoyer.

Luftwaffenball in Bonn

Die Bundesanwaltschaft und Richter van Lessen folgten der Darstellung der Verteidigung eines wohlmeinenden und zuweilen naiven Angeklagten nicht. Als Reserveoffizier sei G. regelmäßig instruiert und sensibilisiert worden. Zeugenaussagen hätten bestätigt, dass G. genau wüsste, mit wem er es zu tun habe.

Der umfangreiche Mailverkehr zeigt auch, wie intensiv G. von 2010 bis 2017 zum Luftwaffen- und Marineattaché der russischen Botschaft in Berlin Kontakte suchte und pflegte, insbesondere zu Oberst Michail Starow.

G. traf Starow aus eigener Initiative im Februar 2014 auf dem Luftwaffenball in der Bonner Beethovenhalle, wie ein Zeuge aussagte. G. organisierte mit Starow 2014 Podiumsdiskussionen beim Reservistenverband und 2016 beim Bundeswehrverband, wo er die russische Position zur Ukraine und zu Syrien vorstellte. Im Gegenzug arrangierte Starov für G die Teilnahme an der jährlichen Sicherheitskonferenz des Verteidigungsministeriums in Moskau.

Nach Starows Weggang suchte G. den Kontakt zu seinem Nachfolger und anderen Militärattachés. Er nahm Einladungen der Botschaft zum „Tag des Vaterlandsverteidigers“ und zum „Tag des Sieges“ an und sprach sich sogar für den „Orden der Völkerfreundschaft“ aus. Kein anderer Attaché hatte jedoch eine so enge Verbindung zu G. wie Starow.

Kontakte zu Politikern

Die Bundesanwaltschaft listete die Namen von sechs Militärattachés auf, zu denen der Angeklagte Kontakt suchte, darunter Jewgeni Sutsky, dem G. Informationen über die Pipeline Gazprom Nord Stream 2 übermittelte.

Sutsky seinerseits soll laut „Bild“ versucht haben, die CDU zu unterwandern. Demnach traf sich der Russe mehrfach mit einem Ex-Mitarbeiter des CSU-Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer, der sich für Nord Stream 2 eingesetzt hatte. Nach „Bild“-Informationen wurde Sutsky im Zusammenhang mit dem „Tiergarten-Mord“ ausgewiesen.

Oberst Andrej Siwow, der ebenfalls den Kontakt zu G. eher vermeidet, tat offenbar seinen Dienst. Am 30. April 2019 empfing er die Berliner Landesgruppe des Reservistenverbandes in der russischen Botschaft. Der Militärattaché vermittle die „authentische russische Sicht auf die hochkomplexe Sicherheitslage“, heißt es in einem Bericht auf der Website des Verbands.

Siwow suchte auch Kontakte in die Politik. Einmal hat er den CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter vor dem Bundestag abgefangen und versucht, ihn zu einem Termin zu überreden. „Das habe ich abgelehnt“, sagte Kiesewetter tagesschau.de Mit. Allerdings nahm er an einer Podiumsdiskussion mit Siwov als Russland-Berichterstatter seiner Fraktion teil.

Scharfe Kritik an G.

Auch Kiesewetter musste sich mit dem Angeklagten G. als Präsident des Reservistenverbandes auseinandersetzen, der er von 2011 bis 2016 war. Kiesewetter schrieb G. 2015 einen Brief, nachdem er ein Interview gegeben hatte, in dem er seine Position beim Reservistenverband darlegte.

„Gs Äußerungen entsprachen russischer Standardpropaganda“, sagt Kiesewetter. Er habe G. klar gemacht, dass dies in keiner Weise der Position des Reservistenverbandes entspreche und ihn gebeten, sich in seiner Funktion künftig nicht mehr dazu zu äußern.

Russland-Romantik

Kiesewetter, bis 2009 Oberst im Generalstabsdienst der Bundeswehr, sieht den Umgang mit russischen Verteidigungsattachés in den vergangenen Jahren grundsätzlich kritisch. Man muss zwangsläufig davon ausgehen, dass es sich um „Agenten im Sinne hybrider Kriegsführung“ handelt und dies berücksichtigen, ohne jedoch ihre Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen gänzlich auszuschließen. Auf Bällen der Bundeswehr könnten aber „fast unerfahren Kontakte geknüpft werden“.

Für ganz Deutschland sei ein „sehr naiver Umgang mit Russland zu beobachten“, so Kiesewetter. Die Gefahren und das Ausmaß des hybriden Einflusses wurden weitgehend ignoriert. Hinzu kommen Russlandromantiken in Teilen der Bevölkerung, ein seltsames Geschichtsverständnis und ein teilweise naiver, geschäftsorientierter Blick.

Die Probejahre

Richter van Lessen stellte klar, dass G. kein Mandat für seine Kontaktbemühungen mit dem russischen Militär habe und dass das Verteidigungsministerium bereits 2014 wegen der Krim-Annexion die Beziehungen zu Russland abgebaut habe – als G. gerade erst mit seinen Kontakten beginne mit dem Stab des Militärattachés.

Wenn Anklage und Verteidigung keine Berufung einlegen, wird das Urteil in einer Woche rechtskräftig. Dann muss sich G. drei Jahre lang beweisen. Er will sich weiter beim Reservistenverband engagieren.