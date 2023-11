Urteil im Gerichtsstreit von Robert De Niro in New York mit Ex-Assistenten gefällt

Die Produktionsfirma von Robert De Niro, Canal Productions, wurde wegen Geschlechterdiskriminierung und Vergeltung haftbar gemacht und am Donnerstag zur Zahlung von 1,2 Millionen US-Dollar Schadensersatz an seinen ehemaligen Assistenten verurteilt. Damit ging ein aufsehenerregender Rechtsstreit zu Ende, in dem dem Schauspieler vorgeworfen wurde, ein missbräuchlicher Chef zu sein hat seinen Untergebenen sexuell unangemessenem Verhalten ausgesetzt

Die Geschworenen des Bundesgerichts in Manhattan kamen nach etwa fünfstündigen Beratungen am Donnerstag und einem zweiwöchigen Prozess zu einer Entscheidung, bei der der 80-jährige Oscar-Preisträger eine bombastische Aussage machte, als er versuchte, Graham Chase Robinsons Behauptungen, er sei ein Boss, zu widerlegen aus der Hölle.

„Das ist alles Unsinn!“ Der griesgrämige Star schnappte am 30. Oktober im Zeugenstand.

De Niro selbst wurde nicht haftbar gemacht, Canal jedoch schon.

Der mittlerweile schon lange andauernde Rechtsstreit begann, als Canal im August 2019 den 41-jährigen Robinson verklagte und dem einst vertrauenswürdigen Mitarbeiter vorwarf, Millionen von Vielfliegermeilen gestohlen, Tausende für Ubers und Abendessen ausgegeben zu haben und ein Faulpelz zu sein, der sich vollgefressen hat – „Friends“ geschaut, während sie eigentlich arbeiten sollte.

Robinson, die 11 Jahre lang für De Niro arbeitete, schlug mit ihrer eigenen 12-Millionen-Dollar-Klage zurück und behauptete, De Niro habe ihr nie einen Moment frei gegeben, sie auf stereotypisch weibliche Aufgaben wie das Putzen seiner Bettwäsche beschränkt und sie unterbezahlt, weil sie eine Frau und unterworfen sei sie zu sexuell missbräuchlichem Verhalten, wie ihm am Rücken zu kratzen oder mit ihr zu telefonieren, während er urinierte.

„Ich bin Vizepräsidentin für Produktion und Finanzen und bestelle Staubsauger“, spottete Robinson während ihrer eigenen Aussage vor Gericht am 7. November.

Robert De Niro verklagte seine ehemalige Assistentin auf 12 Millionen US-Dollar und behauptete, sie habe ihm Vielfliegermeilen gestohlen und Spesenprivilegien missbraucht Gabrielle Bass

Robinson behauptete auch, sie sei unaufhörlich von De Niros Freundin Tiffany Chen gemobbt worden, die sie als „Soziopathin“ bezeichnete und die sich verschworen hatte, sie zu feuern und ihren Ruf zu verunglimpfen.

De Niro gab zwar zu, dass er Robinson einmal als „königlich verwöhnte Göre“ bezeichnet hatte, als sie es versäumte, ihn für einen wichtigen Termin zu wecken, bestand aber darauf, dass er nie beleidigend war.

Er gab auch zu, sie ein oder zwei Mal gebeten zu haben, sich am Rücken zu kratzen, nannte es aber wütend „Unsinn“, dass daran etwas Sexuelles sei.

„Okay, zweimal? Du hast mich! Ich sage, das ist Unsinn“, wetterte er während seiner Aussage. „Es geschah nie mit irgendeiner Respektlosigkeit.“

Graham Chase Robinson beschuldigte De Niro, sie sexuell missbräuchlich verhalten zu haben und sie wie seine „Bürofrau“ zu behandeln. Gregory P. Mango

De Niro war besonders empört über die Vielfliegermeilen, die Robinson angeblich gestohlen hatte – die sich auf einen Wert von etwa 60.000 US-Dollar beliefen.

Er sagte aus, ihr sei die Nutzung seiner Meilen gestattet worden, er erwarte jedoch von ihr, dass sie einem „Ehrensystem“ folge und Beträge im Rahmen des Zumutbaren annehme.

Stattdessen sagte De Niros Anwalt, sie habe seine Meilen gestohlen und Millionen auf ihren Namen überwiesen, als sie spürte, dass ihr Job in Gefahr sei.

„Sie hat nie eine Million Meilen auf einmal zurückgelegt. Und dann, ganz plötzlich, Anfang 2019, mit all diesen Dingen, die vor sich gehen … plötzlich überweist sie 5 Millionen Meilen auf ihr Konto“, sagte Anwalt Richard Schoenstein den Geschworenen in seiner Schlussbemerkung am 8. November.











