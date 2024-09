Ursache unklar: Bewohner stirbt bei Wohnungsbrand in Isernhagen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Isernhagen (Region Hannover) ist am frühen Nachmittag ein Bewohner gestorben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, so die Feuerwehr berichtete. Ein Rauchmelder schlug los. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Erdgeschosswohnung bereits lichterloh. Dort fanden sie den leblosen Bewohner. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern und löschte den Brand nach kurzer Zeit. Warum das Feuer ausbrach, war unklar, Ermittlungen laufen. Den Schaden schätzte die Polizei zunächst auf 200.000 Euro.

