Heim Panorama

Aus: John Welte

Drücken Teilt

Eine Wandertour in Südtirol (Italien) endet für eine Urlauberin tödlich. Sie stürzt 150 Meter von einem Grat. Das Gebiet ist als gefährlich gekennzeichnet.

Sterzing – Urlauber, die über den Brennerpass Richtung Süden reisen, haben die Gondeln der Rosskopfbahn schon gesehen. Kurz vor Sterzing (Südtirol) schweben sie über der Autobahn auf den 2189 Meter hohen Aussichtsberg, der ein südlicher Ausläufer der Stubaier Alpen ist. Hier oben im hohen Norden Italiens erwartet Urlauber ein wahres Höhenwanderparadies. Für eine Touristin und ihre Begleiter endete die Fahrt jedoch tragisch.

Wanderausflug endet tödlich in Italien – Frau stürzt etwa 150 Meter ab

Auch eine Wandergruppe aus Kärnten war vergangene Woche hier, darunter ein 68-Jähriger. Die Gruppe war am Mittwoch (18. September) nach Sterzing gekommen und hatte ein paar Wanderungen in der Gegend geplant. Am Freitag stand eine Tour auf den Rosskopf auf dem Programm. Laut stol.it Am Morgen fuhren wir mit der Gondel auf den Rosskopf und stiegen zunächst auf das Köpfl (2189 Meter) auf. Ein Teil der Gruppe wollte dann weiter über den Grat vom Köpfl zur Ochsenscharte (2189 Meter) wandern. Am Anfang des Weges weist ein Schild mit der Aufschrift „Nur für geübte Wanderer“ auf die Schwierigkeit des Weges hin.

Nach rund 100 Metern, kurz nach 11 Uhr, ereignete sich der tragische Unfall: Die 68-Jährige, die als letzte der Gruppe auf dem Weg war, stürzte aus noch ungeklärten Gründen über das felsige Gelände rund 150 Meter in Richtung Telfer Berg (2045 Meter). Ihre Begleiter schlugen sofort Alarm. Die Bergrettung Sterzing und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 eilten sofort zur Unglücksstelle.

Schild warnt vor Gefahr in Südtirol – Österreicherin geht weiter und stürzt in den Tod

Der Notarzt konnte für die Verletzte allerdings nichts mehr tun, da sie sich bei dem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen hatte. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft wurde die Frau mit dem Hubschrauber der Finanzpolizei per Seil geborgen und nach Sterzing geflogen. Ihre Wanderfreunde wurden von der Bergrettung ins Tal gebracht und von der Notfallseelsorge betreut.

Der Rettungshubschrauber konnte dem Wanderer nicht mehr helfen. © CNSAS Vipiteno/Facebook

Eine 73-jährige Frau aus Bozen (Südtirol) hat am Sonntag (22. September) unterhalb der Birnlückenhütte (2441 Meter), der nördlichsten Berghütte Italiens westlich des Großvenedigers, einen 30-Meter-Sturz mit schweren Kopfverletzungen überlebt. Die Frau war mit einer 27-köpfigen Wandergruppe des italienischen Alpenvereins CAI unterwegs, als sie am frühen Nachmittag ausrutschte und durch ein Bachbett stürzte.

Frau (73) stürzt bei nördlichster Berghütte Italiens 30 Meter in die Tiefe

Ihre Begleiter eilten der Frau zu Hilfe und verständigten die Bergrettung, die aus dem Ahrntal anrückte. Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog zur Unfallstelle. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Sie hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Bergretter begleitete den Rest der Wandergruppe ins Tal.

Vor einer Woche wurde in der Nähe eine allein reisende Wanderin tot aufgefunden. Sie war zu einer Pilgerwanderung über die Alpen aufgebrochen und abgestürzt. Am Wochenende musste die Bergrettung in Österreich achtmal ausrücken, weil sich Wanderer im Schnee verirrt hatten. Bei Hüttschlag (Salzburg) kam eine Frau bei einer Lawine ums Leben. In den Dolomiten erfror eine Frau bei einem Schneesturm. In Tirol sorgte die Abschaffung der Ortsermäßigung auf Saisonkarten für Skilifte und andere Attraktionen für Aufregung. (jw)