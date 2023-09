tz Welt

Aus: Bettina Menzel

Teilt

Griechenland bekämpft die wirtschaftlichen Folgen von Umweltkatastrophen, auch mit Hilfe des Tourismus. Und trotzdem den Reiseablauf kontrollieren wollen.

Athen – Erst Rekordbrände, dann historische Überschwemmungen: Griechenland hatte in diesem Jahr mit den schlimmsten Umweltkatastrophen in der Geschichte des Landes zu kämpfen. Die Naturereignisse forderten zahlreiche Todesopfer, führten zu schweren Schäden an Häusern und Infrastruktur und zu einem Einbruch der jährlichen landwirtschaftlichen Produktion. Rund ein Viertel des griechischen Bruttoinlandsprodukts stammt aus der Tourismusbranche. Ein Mangel an Reisenden wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für das Urlaubsland. Aber zu viel Tourismus ist auch schädlich. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sucht nach einem Mittelweg aus der Misere.

Griechenland erhöht Bettensteuer – vor allem in Luxushotels: „In Friedenszeiten im Krieg“

Sommerschnappschuss der Insel Korfu im August 2023. © IMAGO/Giorgos Kontarinis / Eurokinissi/ANE Edition

Angesichts der jüngsten Naturkatastrophen sieht Premierminister Kyriakos Mitsotakis sein Land „in Friedenszeiten im Krieg“. Die Auswirkungen des Klimawandels seien deutlich sichtbar, sagte der Premierminister laut AFP am Samstag in Thessaloniki. „Innerhalb von zwei Wochen erlebten wir die schlimmsten Waldbrände und die schlimmsten Überschwemmungen unserer Geschichte“, fuhr der griechische Politiker fort. Der Wiederaufbau der betroffenen Gebiete und der Kampf gegen den Klimawandel sind nun seine Hauptprioritäten.

Der Regierungschef will dafür einen Sonderfonds einrichten und diesen mit zusätzlichen 300 Millionen Euro verdoppeln. Die zusätzlichen Gelder kämen unter anderem aus einer Erhöhung der Übernachtungsgebühren für Touristen – „vor allem in sehr teuren Hotels“. Die sogenannte Bettensteuer soll um einen bis sechs Euro pro Nacht steigen, zitiert das Portal TravelDailyNews der Regierungschef. Bisher lag die Gebühr zwischen 0,5 und vier Euro – je nach Sternekategorie des Hotels.

Griechenland: Bettensteuer pro Nacht im Jahr 2024 1 bis 2 Sterne: 1.5 Euro (statt bisher 0,5 Euro)



3 Sterne: 3 Euro (statt bisher 1,5 Euro)



4 Sterne: 7 Euro (statt bisher 3 Euro)



5 Sterne: 10 Euro (statt bisher 4 Euro)

Tourismus als tragende Säule der Wirtschaft: Griechenland gewährt Betroffenen eine Woche Gratisurlaub

Als weitere Maßnahme zur Finanzierung der Kosten von Umweltkatastrophen nannte Mitsotakis die Erhebung der Mehrwertsteuer auf Kurzzeitmieten für diejenigen, die drei oder mehr Immobilien mieten. Der Premierminister ist sich der Bedeutung des Tourismus für sein Land bewusst und zeigt Dankbarkeit: Bei der größten Evakuierungsaktion in der Geschichte Griechenlands mussten rund 20.000 Menschen aus Rhodos gerettet werden. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis will den davon betroffenen Reisenden nächstes Jahr eine Woche kostenlosen Urlaub ermöglichen.

Die griechische Regierung wird denjenigen, die ihren Urlaub aufgrund der Brände abbrechen mussten, im kommenden Frühjahr oder Herbst eine Woche kostenlosen Urlaub auf Rhodos anbieten.

So will Griechenland den Overtourism bekämpfen: den Klimawandel als Verbündeten

Trotz der Umweltkatastrophen geht es dem Tourismus in Griechenland gut – fast zu gut. Das Urlaubsziel geht davon aus, in diesem Jahr den Besucherrekord aus dem Jahr 2019 zu übertreffen. Damals kamen 33 Millionen Urlauber. Von Overtourism ist bereits die Rede. Es gebe Bedenken, gab der Premierminister lautstark zu TravelDailyNews in einer aktuellen Rede.

Gleichzeitig betonte Mitsotakis, dass das Geheimnis des Tourismus erstens darin besteht, die Leistung der Branche nicht an den Ankünften, sondern an den Einnahmen zu messen, die durch einkommensstärkeren Tourismus generiert werden können, und zweitens darin, die Tourismussaison zu verlängern. Der Regierungschef glaubt, dass der Klimawandel sogar ein Verbündeter sein könnte. Denn die höheren Temperaturen würden es den Menschen ermöglichen, im März, Oktober und November nach Griechenland zu kommen.

Touristen auf der griechischen Ferieninsel Korfu im August 2023. © IMAGO / ANE Edition

Auch andere Länder kämpfen mit Overtourism und ergreifen teils drastische Maßnahmen. Amsterdam zum Beispiel hat die Nase voll von Urlaubern, die nur zum Drogen- und Alkoholkonsum kommen, und hat eine Kampagne gegen Partytouristen gestartet.