Bald sollte die junge Familie zu viert sein. Doch als Ilja (25) und seine schwangere Frau Sophia (26) vor der Küste von Maui (Hawaii) ins Meer gingen, kamen sie nie wieder zurück. Sie ertranken in ihrem Traumurlaub – ihr 18 Monate alter Sohn Logan war bei seiner Tante und seinem Onkel.

Laut US-Medienberichten ging das Paar aus Seattle (US-Bundesstaat Washington) am Samstag an einem unbewachten Küstenabschnitt ins Wasser. Obwohl an diesem Tag laut Feuerwehr Da es keinen starken Wellengang gab und das Gebiet nicht für gefährliche Strömungen bekannt war, gerieten die beiden schnell in Lebensgefahr.

Mutter war schwanger, als sie starb

Die Feuerwehr wurde alarmiert und fand zunächst die leblose Sophia, die ein kleines Töchterchen erwartete, als die Honolulu Star-Werbetreibender berichtete, dass sie etwa 100 Meter vom Ufer entfernt aus dem Wasser gezogen wurde. Kurze Zeit später tot vom Meeresboden geborgen. In beiden Fällen schlugen die eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen fehl.

Ilja und Sophia erwarteten ihr zweites Kind, eine kleine Schwester für Logan. Sie ertranken im Urlaub Foto: Gofundme.com

Familie sammelt Geld für Logans Zukunft

Warum das Paar plötzlich in Schwierigkeiten geriet, ist noch unklar. Aufgrund des Fundorts der Leiche vermuteten die Behörden zunächst, dass das Paar Urlaub ging zum Schnorcheln ins Wasser. Ausrüstung wie Schnorchel oder Flossen fanden die Ermittler allerdings zunächst nicht.

Die Familie steht nach der Tragödie unter Schock. Vor allem, weil Ilya und Sophia Kind Logan hat jetzt keine Eltern mehr. Mit einer Spendenaktion bei GoFundMe Die Angehörigen wollen sich um ihn kümmern.

Mit den Spendengeldern sollen zunächst die Überführung der Leichen und die Beerdigung bezahlt werden. Der Rest soll Logan zugutekommen. Auf der Seite steht: „Das restliche Geld legen wir beiseite, um dem kleinen Logan in Zukunft das Leben zu erleichtern.“

Sie fuhren fort: „Wir sind gesegnet, sie beide in unserem Leben gehabt zu haben und uns bleiben die wunderschönen Erinnerungen und Momente, die wir mit ihnen geteilt haben.“