UPS und Teamsters bereiten sich auf harte Gespräche über den Gewerkschaftsvertrag vor

Mit United Parcel Service Arbeitsverhandlungen nähern sich, CEO Carol Tomé zeigte sich bei der Telefonkonferenz zum Ergebnis des vierten Quartals in dieser Woche zuversichtlich, dass vor Ende Juli eine „Win-Win-Win“-Vereinbarung erzielt werden würde.

Aber Tomés Optimismus kommt, als die Teamsters-Gewerkschaft, die mehr als 340.000 UPS-Arbeiter vertritt, den Druck auf den Zustellgiganten erhöht.

„Es gab viele Artikel und Schlagzeilen, die jemanden in Frage stellen könnten, ob eine Win-Win-Win-Situation erreichbar ist oder nicht“, sagte Tomé am Dienstag in der Telefonkonferenz und räumte das Gerede über härtere Verhandlungen ein.

Das haben die Teamsters öffentlich zugesagt einen Streik starten wenn kein zufriedenstellender Vertrag zustande kommt. „Ob es zu einem Streik der UPS-Arbeiter kommt, hängt von UPS ab“, sagte Kara Deniz, eine Sprecherin der Teamsters.

Die Gespräche beginnen im April, der aktuelle nationale Vertrag läuft am 31. Juli aus. Die Verhandlungen für lokale Verträge beginnen in diesem Monat.

Ein Streik könnte dem Betrieb von UPS erheblichen Schaden zufügen und sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern Probleme bereiten. Im vierten Quartal 2022 stellten UPS-Mitarbeiter laut der Website des Unternehmens weltweit durchschnittlich 28 Millionen Pakete pro Tag zu.

Trotz der Gerüchte über einen möglichen Streik bleibt Tomé positiv, da gewerkschaftlich organisierte Arbeiter „seit mehr als 100 Jahren Teil der UPS-Familie sind“.

„Das ist nicht unser erstes Rodeo“, sagte sie.

Aber die diesjährigen Gespräche werden anders sein.

Was zu erwarten ist

Seit UPS und die Teamsters 2018 das letzte Mal einen Vertrag ausgehandelt haben, hat die Welt eine globale Pandemie durchgemacht, die laut Arbeitern die Arbeitsbedingungen von UPS verschlechtert hat. Die Gewerkschaft selbst hat übrigens eine neue, aggressivere Führung gefunden.

Zum ersten Mal werden der Präsident der Teamsters Union, Sean O’Brien, und der Finanzminister der Gewerkschaft am Verhandlungstisch sitzen und direkt an den Verhandlungen über die Bedingungen des neuen Vertrags beteiligt sein.

O’Brien übernahm im März 2022 das Ruder der Gewerkschaft mit einer ehrgeizigen Agenda und einer radikalen Haltung im Vergleich zu seinem gemäßigteren Vorgänger James Hoffa.

„Wir senden eine Nachricht an UPS, dass die Tage der Zugeständnisse und des Überlaufens unserer Mitglieder vorbei sind“, sagte O’Brien am 1. August, als die Gewerkschaft ihre landesweite Kampagne im Vorfeld der Verhandlungen startete.

Der harte Ansatz folgt auf den E-Commerce-Boom der Covid-Pandemie, der zu einem Anstieg des UPS-Versandvolumens führte, hohe Gewinne für das Unternehmen und härtere Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter generierte, sagte die Gewerkschaft.

Am Verhandlungstisch streben die Teamsters nach höheren Löhnen, überschaubareren Arbeitsschichten und verbesserten Sicherheitsbedingungen. Es will die Überwachungspraktiken der Mitarbeiter abschwächen, wie zum Beispiel die Abschaffung der Ringkameras, die in den meisten Lastwagen installiert sind.

Außerdem fordern die Teamsters nach einer Reihe von Hitzewellen verbesserte Sicherheitsmaßnahmen in den braunen Lastwagen und Lagerhäusern des Unternehmens. Im Laufe des Sommers nutzten die UPS-Fahrer die sozialen Medien Postthermometer zeigt an aus dem Inneren ihrer Lastwagen, die sich oft 120 Grad näherten.

„Es kann leider nicht bestritten werden, dass sich die Erde aufheizt und das unsere Mitarbeiter in den Hochsommermonaten in eine unangenehme Situation bringt“, sagte Tomé bei der Telefonkonferenz. Sie erklärte, dass das Unternehmen bereits vor Beginn der Verhandlungen plane, neue Technologien und Hydratationsmaßnahmen einzuführen, um die Arbeiter vor gefährlicher Hitze zu schützen.

Teamsters wollen auch die Arbeitnehmereinstufung „22.4“ streichen, die sich auf Arbeiter bezieht, die oft Vollzeit arbeiten, aber offiziell als Hybrid gelten und dadurch schlechter bezahlt werden. Generell strebt die Gewerkschaft eine Ausweitung der Zahl der Vollzeitstellen und ein Ende der Untervergabe an.

Die Gewerkschaftsagenda umfasst auch überschaubarere Arbeitszeiten für Arbeitnehmer, nachdem die Versandspitzen der Covid-Ära viele gezwungen hatten, am Wochenende einen sechsten Tag zu arbeiten – was die Gewerkschaft als „Sechstagsschlag“ bezeichnet hat.

„Es gibt einige Fahrer, die wegfahren, während ihre Kinder schlafen, und wenn sie nachts zurückkommen, liegt das Kind wieder im Bett. [Those drivers] den ganzen Arbeitstag verlieren“, sagte Deniz, der Sprecher von Teamsters.

Das „holprige Jahr“ steht bevor

Der pandemische Versandboom hat sich seitdem abgeschwächt, und UPS navigiert nun, wie man profitabel bleibt, während die Volumina sinken.

CFO Brian Newman sagte, er erwarte, dass 2023 ein „holpriges Jahr“ werde, da makroökonomische Herausforderungen wie höhere Zinsen und Inflation die Kosten des Unternehmens weiter in die Höhe treiben und die Nachfrage belasten. UPS schätzt, dass 56 % seines Gewinns in der zweiten Jahreshälfte erzielt werden, mit der Wette, dass die Lockerung der Covid-Beschränkungen in China dazu beitragen wird, den internationalen Markt des Unternehmens wiederzubeleben.

Angesichts dieses Gegenwinds scheint sich der Weg von UPS in die Zukunft auf Kostensenkungen und Preiserhöhungen zu konzentrieren. Das Unternehmen sagte, es werde die Investitionsausgaben auf 5,3 Milliarden US-Dollar zurückführen, verglichen mit dem ursprünglichen Plan von 5,5 Milliarden US-Dollar, mit dem es das Geschäftsjahr 2022 begonnen hatte, und sich auf das Leasing statt auf den Kauf einiger seiner Standorte konzentrieren. UPS hat im Dezember 2022 auch die Versandkosten um 6,9 % erhöht.

Aber während UPS versucht, die Kosten einzudämmen, bleibt die Frage nach höheren Löhnen und anderen Arbeitsinvestitionen bestehen.

„Wenn du so etwas siehst [Tuesday’s earnings] wo es trübe Prognosen gab, nun, was Sie auch gesehen haben, waren Dividenden und Rückkäufe in Höhe von 8,6 Milliarden US-Dollar“, sagte Deniz.

„Unsere Mitglieder wissen, was dieses Unternehmen verdient. Sie kennen die Finanzen dieses Unternehmens und sie wissen, dass sie es sind, die dieses Unternehmen zu Geld machen“, fügte Deniz hinzu. „Sie wollen ihren Anteil an der Rentabilität.“

Trotz der langen Liste von Gewerkschaftsforderungen versicherte Tomé den Analysten bei der Telefonkonferenz am Dienstag, dass das Unternehmen und die Teamsters „ausgerichtet“ seien.

„Mit nur ein paar Anpassungen an unserem bestehenden Vertrag“, sagte sie, „können wir das hinkriegen.“