Klanten van de satelliet-internetdienst van Elon Musk, Starlinkhad nauwelijks de kans gekregen om zich aan te passen aan de recente onthulling dat een dreigende terabyte datalimiet, die in februari in werking zou treden, zou “niet eerder dan april 2023” aankomen. Nu hebben sommigen ook vernomen dat april ook een tariefsverhoging zal brengen.

In een e-mail die onlangs naar klanten is verzonden, heeft Starlink aangekondigd dat de maandelijkse service met $ 10 tot $ 120 per maand zal stijgen voor klanten in gebieden met beperkte capaciteit, en zal afnemen met $ 20 tot $ 90 per maand voor klanten in gebieden met overcapaciteit. Voor bestaande klanten is de wijziging gepland voor 24 april. Voor nieuwe abonnees gaat het hogere tarief echter per direct in.

Wat onduidelijk is, is hoe uitgestrekt de gebieden met “beperkte capaciteit” zijn. Komen ze overeen met alle “wachtlijst”-gebieden op de Starlink-kaart? Evenzo weten we niet hoeveel klanten kunnen verwachten dat hun maandtarief zal dalen.

CNET nam contact op met Starlink voor commentaar op deze wijzigingen, maar heeft nog niets gehoord.

Zelfs rekening houdend met de prijsstijging is Starlink nog steeds meer dan concurrerend op het gebied van satellietinternet. Terwijl Hughes Net biedt een goedkoper niveau met een normaal tarief van $ 75 per maand, dat ook wordt geleverd met maximale downloadsnelheden van 25 megabits per seconde. Starlink behaalde gemiddeld meer dan het dubbele van die downloadsnelheid met 53 Mbps, volgens Ookla-snelheidstestgegevens van de tweede helft van 2022.

Een andere concurrent, Viasat, heeft wel een handvol markten waar het downloadsnelheden van meer dan 75 Mbps biedt, maar het normale maandelijkse tarief voor die abonnementen varieert van $ 200 tot $ 400. Dat is veel duurder dan Starlink, zelfs met de lopende verhoging.

Er is nog een ander element in het voordeel van Starlink. Klanten die ontevreden zijn over de service of de prijsverhoging kunnen kosteloos annuleren. Als ze binnen de eerste 30 dagen van de service annuleren, krijgen ze een volledige terugbetaling van wat ze hebben betaald. Als ze binnen het eerste jaar annuleren, krijgen ze een gedeeltelijke terugbetaling van $ 250.

HughesNet- en Viasat-klanten hebben een contract van twee jaar en elke annulering voor die tijd resulteert in vroegtijdige beëindigingskosten die kunnen oplopen tot $ 400.