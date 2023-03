Tenzij “er een wonder gebeurt”, sluit UpRising Bakery & Cafe in Lake in the Hills op 31 maart, zei eigenaar Corinna Sac.

De sluiting is het “directe gevolg van de gruwelijke aanvallen, eindeloze intimidatie en niet-aflatende negatieve verkeerde informatie over ons etablissement in de afgelopen acht maanden”, zei het bedrijf donderdagmiddag in een persbericht.

“Het is best zwaar, en een zware pil om te slikken voor mezelf, mijn familie en mijn personeel”, zei Sac donderdagavond.

Het bedrijf werd in 2021 geopend op 2104 W. Algonquin Road en bood glutenvrije en veganistische opties.

Het bedrijf van Sac kwam in juli 2022 onder vuur te liggen toen Sac een brunch-dragshow voor alle leeftijden met kaartjes aankondigde. De show was gepland voor 23 juli en werd uitgesteld toen de winkel werd aangevallen door een vandaal. Bij de aanval werd een Alsip-man aangeklaagd.

Toen vertelde het dorp Lake in the Hills aan Sac dat ze geen live-evenementen meer kon organiseren. Dat besluit werd teruggedraaid nadat het dorp tot overeenstemming was gekomen met de American Civil Liberties Union of Illinois.

In de daaropvolgende maanden kwamen trouwe en nieuwe klanten opdagen die van verder weg kwamen om het bedrijf te ondersteunen, zei ze.

Maar eind januari en begin februari “was dit niet zoals je typische laagseizoen voor een restaurant. Dit was bottom-out. Dit waren dieptepunten die we nog nooit eerder hadden gezien”, zei Sac.

We blijven onszelf vertellen in de bakkerij … als we ons gewoon over de bult kunnen krijgen en we kunnen het overwinnen, dan komt het wel goed. — UpRising Bakery & Cafe-eigenaar Corinna Sac

Ze denkt dat aanhoudende protesten, zowel online als persoonlijk, ervoor hebben gezorgd dat klanten op de vlucht sloegen. Demonstranten – de laatste die op 24 december werd gezien – zouden foto’s maken van klanten die de parkeerplaats betreden en verlaten, evenals van hun kentekenplaten, zei Sac.

“We zijn door verkeerde informatie omgedoopt tot ‘alleen homo’s’ en ‘pedofielen'”, aldus het bedrijf in de release. “Lokale klanten komen hier niet meer vanwege de vermeende dreiging die onze goede naam aantastte en de angst voor hun kentekenplaten wordt gefotografeerd en ze worden lastiggevallen.”

Sociale media-accounts blijven haar bedrijf bashen, er zijn klachten ingediend bij de gezondheidsafdeling en andere negatieve recensies zijn online achtergelaten, zei ze.

The UpRising Bakery and Cafe, 2104 W. Algonquin Road in Lake in the Hills, op dinsdag 4 oktober 2022. Eigenaresse Corinna Sac begon na het openen van een bakkerij in 2021 met het organiseren van evenementen om de inkomsten van haar bedrijf aan te vullen. Een van die gebeurtenissen – een dragbrunch – leidde tot bedreigingen en vandalisme, maar ook tot steunbetuigingen. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver voor Shaw Media)

Zonder een infuus van 30.000 dollar zal ze de deuren niet open kunnen houden, zei Sac.

“We blijven onszelf vertellen in de bakkerij … als we ons gewoon over de bult kunnen krijgen en we kunnen het overwinnen, dan komt het wel goed”, zei Sac.

Wat ze nodig hebben om open te blijven, is verkoop “of nu een grote geldinjectie om de deuren open te houden en zaken te doen, zodat het binnen zes maanden niet meer gebeurt”, zei Sac.

Inflatie heeft de winkel ook niet geholpen, zei ze. In de afgelopen drie kwartalen zijn de prijzen met 60% gestegen.

“We kunnen de prijzen niet blijven verhogen” waarvan klanten al zeiden dat ze te hoog waren, hoewel ze eraan toevoegde dat ze denkt dat de prijzen “kloppen bij bakkerijen om ons heen”.

Ze bedankte degenen die de winkel zijn blijven steunen en vroeg hen om te helpen. Zelfs als ze na 31 maart niet open kunnen blijven, wil Sac ervoor zorgen dat elk van haar zeven werknemers een extra salaris krijgt als ze overstappen naar een nieuwe baan.

Een “tip the bill”-campagne zal helpen, aangezien alle fondsen onder het personeel zullen worden verdeeld. Het doel is om ze elk equivalent van één extra salaris te geven om ze door te helpen naar hun volgende onderneming, zei ze.

Informatie over die campagne is te vinden op de website van het bedrijf, uprisingbakeryandcafe.com.