Het Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Union Berlin vind met trainer Julian Nagelsmann statt. Als het DFB-Sportgericht zicht op de verbale Entgleisung van de Münchners auf eine Sperre, stattdessen wird er üppig zur Kasse gebeten.

Veilige Geldbusstatt Sperre: Bayern München Coach Julian Nagelsmann ist nach seiner verbalen Entgleisung vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Werenen een onsportieve Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe van 50.000 Euro. Er zijn 35 jaar die de Urteil kunnen gebruiken, die zijn zo min mogelijk rechtskräftig. Nagelsmann kan de Rekordmeister-damit auch im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN en im Liveticker bij ntv.de) coach tegen Union Berlin.

Da Nagelsmann “sportgericht noch nicht in Erscheinung getreten war, sich noch am selben Abend entfoutte und auch in der Stellungnahme and den Kontrollausschuss Einsicht seigte, sah das Gremium von der Beantragung eines Innenraumverbots ab”, teilte der Verband mit.

De Kontrollausschuss van de DFB die nach de 2:3-Niederlage van Bayern am Samstag bei Borussia Mönchengladbach Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich Nagelsmann abfällig in Richtung des Schiedsrichtergespanns um Tobias Welz (Wiesbaden) geäußert hatte. “Zal der mich verarschen?!” en “weichgespültes Pack” soll Nagelsmann gesagt haben. Der Coach hatte sich im Kabinengang lautstark über das Blitz-Rot tegen Münchens Dayot Upamecano (8.) nach einer angeblichen Notbremse beschwert.

Der Bayern-Trainer heeft het gevoel dat hij Samstagabend is over de sozialen Medien allerdings entfoutt: “Emotie hoorde zum Sport dazu. Und angesichten der Roten Karte moeten ich mir nach dem Spiel Luft machen. Allerdings ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz schuldig. Da bin ich leider ging uiteindelijk zo ver.”