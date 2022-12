Upgrades in der Brauerei Molson Coors in Chilliwack führen die Kunden über die Bierregale hinaus

Getränke auf Malz- und Spirituosenbasis wurden diese Woche zum ersten Mal von der Brauerei Molson Coors in Chilliwack auf den Markt gebracht.

Während die 236-jährige Geschichte des Unternehmens tief im Bier verwurzelt ist, gewinnt die umbenannte Molson Coors Beverage Company mit einer Reihe neuer Produkte, die hinter die Bierregale gehen, an Fahrt.

In Chilliwack wurden sie durch betriebliche Upgrades ab Anfang 2022 auf Änderungen vorbereitet, die in der Fraser Valley Brewery stattfanden, und sie stimmen mit dem umweltbewussten Brauprozess von Molson Coors überein.

„Investitionen in unsere Braukapazitäten haben für Molson Coors höchste Priorität“, sagte David Hamel, General Manager of Operations für Westkanada von Molson Coors. „Dieses Upgrade unterstützt viele unserer Verpflichtungen als Unternehmen – von der Modernisierung unserer Betriebe in Chilliwack über die Erschließung zusätzlicher Braukapazitäten für unsere Premium-Marken bis hin zu einem verantwortungsvollen Vorgehen, indem sichergestellt wird, dass unsere Anlagen für die kommenden Jahre Säulen des nachhaltigen Brauens sind.“

David Hamel, General Manager of Operations für Westkanada von Molson Coors, wird am 17. März 2022 von einem Tank (rechts) gesehen, der in der Chilliwack-Brauerei zur Herstellung von Malz- und Spirituosengetränken umgebaut wurde. (Jenna Hauck/ Chilliwack Progress)

In zwei der größten Molson Coors-Werke in Kanada, in Chilliwack und Toronto, wurde am Montag die Produktion für Marken wie Vizzy Hard Seltzer und CoorsSeltzer aufgenommen, die für den westlichen Markt und Zentralkanada bestimmt sind.

Beide Brauereien sind jetzt mit der Produktion von Nicht-Biergetränken „live“, was zu Tausenden von zusätzlichen Hektolitern führen wird, die jedes Jahr produziert werden.

Es wird erwartet, dass die in die Anlage eingebauten Technologien den CO2-Fußabdruck des Unternehmens sowie seinen Energie- und Wasserverbrauch durch Praktiken wie Kohlendioxidrecycling verringern und so die Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) der Brauerei in der lokalen Gemeinschaft stärken.

Der Bürgermeister von Chilliwack, Ken Popove, sieht die jüngsten Investitionen in die Brauerei als eine Facette des Wachstums von Chilliwack.

„Eines der Ziele des Rates ist es, Unternehmenswachstum anzuziehen und aufrechtzuerhalten“, sagte Popove. „Unsere Gemeinschaft wächst schnell und es ist spannend zu sehen, dass sich dieses Wachstum in Molson Coors‘ anhaltenden Investitionen in Chilliwack widerspiegelt.“

Die Brauerei von Molson Coors in Toronto wurde 1955 gegründet und ist neben der 2019 eröffneten Brauerei Chilliwack’s derzeit die größte kanadische Anlage des Getränkeunternehmens. Die Anlage in Toronto hat die Kapazität, 28 verschiedene Marken zu brauen, darunter Kernmarken wie Molson Canadian, Coors Light und Coors Original.

„Als größte Brauerei unter dem Banner von Molson Coors in Kanada ist das Team der Toronto Brewery stolz darauf, an diesem nächsten Kapitel unserer Geschichte teilzunehmen“, sagte Tan Le, General Manager der Toronto Brewery bei Molson Coors.

Der wachsende kanadische Markt für trinkfertige Getränke wird auf fast drei Millionen Hektoliter geschätzt, und der Marktanteil von Molson Coors im Segment der harten Selters und Soda liegt bei fast 15 Prozent und wächst, sagten Beamte.

Beerchilliwack Fraser Valley