Die größte Neuigkeit der Bears an diesem Tag war die Ankündigung von Cheftrainer Matt Eberfus, dass Justin Fields beim Thursday Night Football nicht gegen die Panthers starten wird, weil er medizinisch nicht spielberechtigt ist Bin

„Es bleibt noch ein wenig Zeit, aber wir werden ihn erneut für ausscheiden erklären, wenn er ausfällt“, sagte Eberflus. „Im Moment führen wir ihn immer noch als zweifelhaft ein.“

Wenn man zwischen den Zeilen der vollständigen Pressekonferenz von Eberflus liest, scheint es unwahrscheinlich, dass Fields gegen die Panthers spielt. Über den Status anderer Starter äußerte sich der Cheftrainer weniger undurchsichtig. Tremaine Edmunds (Knie), Nate Davis (Knöchel) und Khari Blasingame (Gehirnerschütterung) fallen alle aus. Ersatz-Cornerback Terell Smith fällt ebenfalls wegen Mononukleose aus.

Da Edmunds ausfällt, wird Jack Sanborn einen zweiten Start als mittlerer Linebacker haben. Sanborn war ein herausragender Defensivspieler bei der Niederlage gegen die Saints in Woche 9. Teven Jenkins wird für Davis einspringen. Wie Sanborn hat Jenkins in seiner Zeit als rechter Verteidiger große positive Auswirkungen erzielt, insbesondere im Laufblockieren. Die Bears versuchten mehrere Spieler als Leadblocker, als Blasingame zu Boden ging, darunter auch Tight End Robert Tonyan. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Bears ihre Offensive mehrere Tage lang anpassen, um sich auf ein Leben ohne Außenverteidiger vorzubereiten.

Schließlich trainierten Running Back Khalil Herbert, Wide Receiver Equanimeous St. Brown und Cornerback Josh Blackwell alle in vollem Umfang, bleiben aber in der Verletztenreserve. Jeder Mann gilt als fraglich, aber jeder Mann müsste wieder in den aktiven Kader aufgenommen werden, bevor er zum Einsatz kommen kann.

