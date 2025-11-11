Am wertvollsten bei auslaufendem Vertrag

Dayot Upamecano weiß, in was für einer komfortablen Situation er sich befindet. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft im nächsten Sommer aus, er ist in Topform, mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro ist er der wertvollste Spieler mit auslaufendem Vertrag und kann sich seinen Verein daher praktisch aussuchen. Kein Wunder also, dass er im Interview mit „L’Équipe“ nur ausweichend auf seine Zukunft reagierte.

„Mein Berater wird sich darum kümmern. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich werde gut beraten. Ich konzentriere mich auf meine Saison, auf die Ziele im Verein und in der Nationalmannschaft. Ich habe keinen Kopf dafür“, sagte Upamecano. Ob eine Verlängerung beim FC Bayern oder ein möglicher neuer Klub bis zur WM im nächsten Jahr beschlossene Sache ist? „Das hoffe ich“, antwortete der Franzose nur.

Präsident Herbert Hainer zeigte sich zuletzt „vorsichtig optimistisch“, was den Verbleib des 27-Jährigen angeht. Doch die Verhandlungen ziehen sich über Monate hin, inklusive einer hohen Verpflichtungsprämie, gegen die sich die Münchner angeblich wehren sollen. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohl fühle, ich habe einen tollen Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Teamkollegen“, betonte Upamecano, ohne sich jedoch auf den deutschen Rekordmeister festzulegen.

Nach der fantastischen Leistung in der Champions League gegen den amtierenden Meister Paris Saint-Germain wünschen sich viele Fans in Frankreich, dass Upamecano in die Hauptstadt wechselt. Aber auch der Innenverteidiger moderierte die Frage dazu. „Ich stehe beim FC Bayern unter Vertrag. Ich habe Ziele. Ich bin sehr dankbar, wenn Vereine Interesse an mir zeigen.“ Dazu soll auch Real Madrid gehören, das in den letzten Jahren immer wieder hochkarätige Spieler ablösefrei anlockte.

Upamecano dankt Kompany, Rangnick und Nagelsmann

Aber nicht nur seine Zukunft war ein Thema, sondern auch seine Entwicklung in den letzten Jahren vom Profi, der gelegentlich Aussetzer hatte, zum erfahrenen Verteidiger. „Ich habe versucht, viele Dinge auszuradieren, und das verdanke ich einem großartigen Trainer (Vincent Kompany, Anm. d. Red.). Sobald er ankam, gab er mir Anweisungen. Er half mir, mein Positionsspiel zu verbessern, sagte mir, ich solle keine Angst haben, hoch zu gehen, sogar sehr hoch, wie wir es gegen PSG gesehen haben. Das gefällt mir. Ich habe diese Art von Lektion bereits 2017 in Leipzig von Ralf Rangnick erhalten. Sie ist sogar noch da. „Es ist einfach schön, weil ich ein Spieler bin, der.“ rennt gern“, sagte Upamecano. Die „Unkonzentriertheit, die ich in der Vergangenheit vielleicht erlebt habe, liegt hinter mir“, weil sein Spiel „reifer“ geworden sei. Kurzum: Noch nie habe er sich so stark gefühlt wie jetzt.

Neben Rangnick und Kompany hatte auch Julian Nagelsmann über die Jahre hinweg Anteil an seiner Weiterentwicklung. „Sie alle haben zu meinem Erfolg beigetragen. Ich bin sehr jung nach Deutschland gekommen (mit 18 zu RB Leipzig) und Rangnick hat mir das Selbstvertrauen gegeben, das ich brauchte, um mich in einem fremden Land zu behaupten“, sagte Upamecano und fuhr fort: „Nagelsmann hat mir im Spiel die Freiheit gegeben, mit dem Ball nach vorne zu gehen. Die hatte ich schon in mir, aber er hat mir nach vorne geholfen. Bei Kompany merke ich, dass er auf meiner Position gespielt hat. Manchmal nimmt er mich beiseite, sagt: ‚Dayot, komm zu mir.‘ „Büro“ und dann zeigt er mir Videosequenzen, in denen ich sehen kann, was ich besser machen muss.“