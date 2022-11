Unzureichende Änderungen am Doppelhaushalt (nd-aktuell.de)

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) im Gespräch mit SPD-Fraktionschef Daniel Keller (links) und dem CDU-Abgeordneten Steeven Bretz Foto: dpa/Bernd Settnik

Die brandenburgischen Koalitionsfraktionen SPD, CDU und Grüne haben sich auf Korrekturen am Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 geeinigt. Bei einem Budget von insgesamt 33 Milliarden Euro werden vergleichsweise bescheidene 150 Millionen umgeschichtet. Wie üblich wird der Begriff »Verbesserungen« in altbewährter Weise verwendet. Die zusätzlichen 150 Millionen Euro für Projekte etwa in den Bereichen Verkehr und Bildung sollen die Ministerien durch Einsparungen an anderer Stelle erwirtschaften. Das Zauberwort dafür heißt: Global Underspending.

SPD-Fraktionschef Daniel Keller sprach vom „letzten Haushalt, den wir gemeinsam beschließen“, denn 2024 steht die nächste Landtagswahl an. Dann wollte er aber das Bündnis mit CDU und Grünen nicht aufgekündigt sehen. Er hofft, dass seine Partei dies auch in Zukunft tun wird

beide Koalitionspartner bleiben im politischen Geschäft, fügte er schnell hinzu. Keller versprach dem Sport 3,5 Millionen Euro mehr und auch der Landesfeuerwehrverband soll mehr Geld bekommen. Außerdem wird das kommunale Investitionsprogramm um fünf Millionen aufgestockt.

Auf die jüngsten Meldungen über die nachlassenden Fähigkeiten von Grundschülern reagiert die Koalition mit einer Reihe weiterer Projekte: Fünf Millionen Euro mehr für das Lehramtsstudium an der Universität Potsdam, drei Millionen Euro für einen Neustart in der Ausbildung von Berufsschullehrern , die „seit Jahren“ nicht mehr in Brandenburg waren. hat mehr gegeben, wie gesagt wurde.

Für die oppositionelle Linksfraktion sind diese Maßnahmen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Linken-Abgeordnete Kathrin Dannenberg wies daraufhin darauf hin, dass von den 1096 Lehrstellen im kommenden Wintersemester nur 776 besetzt seien und die Zahl der Absolventen nur 450 pro Jahr betrage. Ihrer Meinung nach gab es jedoch viel, viel mehr Bewerber als Studienplätze. „Sie wurden nicht genommen.“

Während die drei Koalitionspartner bei der Vorstellung ihrer Änderungsvorschläge zum Doppelhaushalt demonstrativ Geschlossenheit zeigten, war ein unterschwelliger Schattenkampf erkennbar. Ja, Radwege werden ausgebaut, versichert CDU-Fraktionschef Jan Redmann mit einem Seitenblick auf die Grünen. Aber wenn im kommenden Jahr 80 Millionen hineinfließen und im Folgejahr sogar 87 Millionen, dann wird man sicherlich nicht vergessen, dass es immer noch die Straßen sind, auf denen der Verkehr stattfindet. „Auch Elektroautos brauchen Straßen“, erinnert uns Redmann. Und die Durchgangsstraßen sind oft in einem erbärmlichen Zustand. „Wir können nicht tatenlos zusehen, wie sich die Infrastruktur weiter verschlechtert.“

Angesichts der Tatsache, dass viele Landesstraßen „in einem traurigen Zustand“ seien, stimmte Grünen-Chef Benjamin Raschke einer Instandsetzung, aber nicht einem Neubau zu. Er nannte dies eine „rote Linie“ für seine Fraktion.

Der Bau von Landesstraßen sei gar nicht geplant, erklärte der CDU-Politiker Redmann. Aber wenn neue Wohngebiete in der Stadt an das Straßennetz angeschlossen werden müssen, dann wird das geschehen.

„Mit unseren Ergänzungen zum Doppelhaushalt setzen wir klare Akzente für mehr Klimaschutz, Ökologie und Umweltbildung“, lobte die Landtagsabgeordnete Isabell Hiekel (Grüne) am Donnerstag. „Die anerkannten Umweltorganisationen sollten mehr Unterstützung erhalten.“

Die Initiative „Brandenburg jetzt Verkehrswende“ lässt sich beispielsweise nicht durch die finanziellen Zuschläge für Radwege besänftigen. Sie sagte gerade weitere Gespräche mit dem Infrastrukturministerium mit dem Hinweis auf unzureichende Finanzierung von Verkehrsprojekten ab. „Mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2023/2024 und auch mit den von den Regierungsfraktionen vorgelegten Änderungen wird Brandenburg seine Klimaziele im Verkehrsbereich klar verfehlen. Eine Verkehrswende sieht anders aus“, kommentierte Franziska Sperfeld, Landesvorsitzende des Bundes Bundesamt für Umwelt und Naturschutz Deutschland.