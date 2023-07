Unwetter ziehen weiterhin durch Österreich, Van der Bellen saß im Zug fest – Österreich

Wien – Nachdem Unwetter bereits am Montag Feuerwehren auf Trab heelten, ziehen auch am Dienstag Gewitter durch Österreich. Die Gewitterlinie Ziehe von Tirol aus weiter in Richtung Salzburg und Kärnten, meldt der ORF am Dienstagabend. Die Unwetterzentrale warnte (stand 17.30 Uhr) voor Unwettern in Vorarlberg, Tirol, Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich en im Burgenland.