Unwetter: Sturmflut an der Ostseeküste – Niedrigwasser an der Nordsee

Stürme aus dem Osten drücken das Ostseewasser an Land. Die schwere Sturmflut wird voraussichtlich am Nachmittag ihren ersten Höhepunkt erreichen: In Flensburg wird die höchste Sturmflut seit 100 Jahren erwartet.

